Начо: «Двухочковый отрыв „Барселоны“ – это ничто»

Защитник «Реала» Начо в интервью Movistar поделился ожиданиями от возобновления чемпионата Испании.

Лигу выиграет тот, кто лучше всех адаптируется к текущей ситуации. Всё будет совсем по-другому.

Мы отстаём всего на два очка. Мы бы предпочли быть на вершине, как это было до последней игры в чемпионате, но два очка – это ничто.

Наша задача – собрать все очки, чтобы усложнить задачу для «Барселоны», но мы идём от игры к игре, адаптируясь к новой ситуации.