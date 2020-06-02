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Начо: «Двухочковый отрыв „Барселоны“ – это ничто»

сегодня, 07:15

Защитник «Реала» Начо в интервью Movistar поделился ожиданиями от возобновления чемпионата Испании.

Лигу выиграет тот, кто лучше всех адаптируется к текущей ситуации. Всё будет совсем по-другому. 

Мы отстаём всего на два очка. Мы бы предпочли быть на вершине, как это было до последней игры в чемпионате, но два очка – это ничто.

Наша задача – собрать все очки, чтобы усложнить задачу для «Барселоны», но мы идём от игры к игре, адаптируясь к новой ситуации.

Ранее мыслями о возобновлении Примеры поделился вингер «Реала» Лукас Васкес.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 13:40
Можете,главное собраться и включить ту самую '' Машину '' ,каким Реал был всегда!!
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 11:27
Помниться сезон когда Барса растратила все преимущество и оставалось пять туров в которых одна ошибка могла стоит чемпионства... тогда с давлением клуб справился выиграв все пять матчей, и кажется в предпоследнем Реал сам слился с гонки сыграв ничью. Но сейчас матчей больше и отдыха будет мало. Интересная развязка ждёт тут нас как и в СерииА
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 10:07
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:50
    удачи реалу))посмотрим что можете))
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 08:19
    Реал уже давно адаптировался к тому что он вечно второй. Даже в Мадриде он вечно второй, после индейцев...
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 08:17
    Борьба будет до последнего тура. Для Реала нет ничего невозможного! Жаль конечно,что в этих оставшихся играх уже нет барсуков,мы бы их опять дрюкнули и точно стали бы чемпионами!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:03
    Два лишних очка ставят команду выше в турнирной таблице
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 07:54
    Странно, что всего два, значит скоро будет больше.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 07:45
    И с большим отрывом догонят. Вся борьба впереди.
    asraeil
    asraeil
    сегодня в 07:34
    Это он пока двух очковый...:))))
    Barcelona
    Barcelona
    сегодня в 07:20
    Барса чемпион!
    53kyemwxz8tq
    53kyemwxz8tq
    сегодня в 07:20
    Не удержит его барсучьё
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 07:20
    Но его надо ликвидировать.
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