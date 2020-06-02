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Васкес: «Надеюсь, „Реал“ выиграет все 11 матчей и возьмёт титул»

сегодня, 04:29

Вингер «Реала» Лукас Васкес прокомментировал возобновление командных тренировок и поделился ожиданиями от оставшейся части сезона в чемпионате Испании.

Это то, что мы все любим – тренировки, на которых мы вместе можем наслаждаться футболом. Мы тренируемся, чтобы постараться войти в наш ритм к возобновлению сезона.

Футбол состоит из нескольких факторов. Таких, как физический, который очень важен, а также психологический. Комбинация этих двух составляющих позволит нам подойти к матчам в хорошей форме.

Игра с «Эйбаром» – отправная точка 11 финалов, что ждут нас впереди. И я надеюсь, что мы сможем добыть победы в каждой из этих встреч и завоевать чемпионство.

Ранее Васкес признался, что мечтает завершить карьеру в «Реале».

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 13:37
Хороший настрой ! Удачи нам!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:27
Я надеюсь тоже что Реал выиграет все 11 матчей и возьмёт титул Победителя одиннадцати матчей и серебряную медальку.
marut
marut
сегодня в 07:52
Что то очень сомнительно...не выиграет
112910415
112910415
сегодня в 07:00
подобным образом мечтают и конкуренты
амурец
амурец
сегодня в 06:45
так и будет
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Очень хотелось бы верить в такой сценарий
di byadjo
di byadjo
сегодня в 05:29
Сливочный так размечтался Барсу обыграли,а потом лягушатникам влетели клоун мадридский.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:31
Выиграть 11 матчей нереально.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:31
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