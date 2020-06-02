Васкес: «Надеюсь, „Реал“ выиграет все 11 матчей и возьмёт титул»

Вингер «Реала» прокомментировал возобновление командных тренировок и поделился ожиданиями от оставшейся части сезона в чемпионате Испании.

Это то, что мы все любим – тренировки, на которых мы вместе можем наслаждаться футболом. Мы тренируемся, чтобы постараться войти в наш ритм к возобновлению сезона.

Футбол состоит из нескольких факторов. Таких, как физический, который очень важен, а также психологический. Комбинация этих двух составляющих позволит нам подойти к матчам в хорошей форме.

Игра с «Эйбаром» – отправная точка 11 финалов, что ждут нас впереди. И я надеюсь, что мы сможем добыть победы в каждой из этих встреч и завоевать чемпионство.