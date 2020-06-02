Чернышенко: «Идёт работа по показу матчей на бесплатных каналах»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ведутся переговоры о показе большинства матчей РПЛ , который возобновится в июне, на федеральных телеканалах.

РПЛ и РФС провели большую работу и сегодня готовы обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей. На этом этапе согласовано открытие трибун на матчах Премьер-Лиги. Пока с минимальным количеством зрителей — не более 10%, но это уже живой футбол, с поддержкой зрителей, создающих небывалую эмоциональную атмосферу. Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах.