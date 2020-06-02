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Чернышенко: «Идёт работа по показу матчей на бесплатных каналах»

сегодня, 13:16

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ведутся переговоры о показе большинства матчей РПЛ, который возобновится в июне, на федеральных телеканалах.

РПЛ и РФС провели большую работу и сегодня готовы обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей. На этом этапе согласовано открытие трибун на матчах Премьер-Лиги. Пока с минимальным количеством зрителей — не более 10%, но это уже живой футбол, с поддержкой зрителей, создающих небывалую эмоциональную атмосферу. Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:18
Дучше небольшое количество живых зрителей чем как в Корее бестыжие маникены.
Legend 6
Legend 6 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 14:00
😂😂😂
Брулин
Брулин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:57
а лучше на канале "В гостях у сказки"
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:47
Вы что удумали бесстыдники? Тину Гивиевну по миру решили пустить, отправить на паперть милостыню просить? Только матч-премьер, ну ради приличия можно какой-нибудь низкорейтинговый матч РФПЛ показать и то в честь парада или голосования за поправки в конституцию.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:31
Ну матчи Зенита с Сочи и Оренбургом, нужно показывать на каком-нибудь комедийном канале, типо СТС.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:29
врёшь ))) в это не сделаете))
112910415
112910415
сегодня в 13:25
О !?
Pevandr
Pevandr
сегодня в 13:19
Мало верится.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:17
Пускай не в пустую
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