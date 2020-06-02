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Жиру — о продлении контракта с «Челси»: «Я вернул доверие Лэмпарда»

сегодня, 12:29

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о своем решении продлить контракт с клубом до конца сезона-2020/21.

Я должен был уйти в январское трансферное окно, потому что мало играл и мне нужно было больше игрового времени, чтобы попасть в сборную Франции на Евро-2020. Я чуть было не ушел из клуба, но мне кажется, что Бог хотел, чтобы я остался в «Челси».

Лэмпард сказал мне, что не может позволить мне уйти, потому что у него нет никого, кто мог бы меня заменить. Все знают, что произошло, поэтому я не буду возвращаться к этому, но тренер поговорил со мной наедине и сказал, что он даст мне больше игровой практики. Я воспользовался своими шансами и вернул доверие тренера.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:21
Шансы для Жиру это просто стечение обстоятельств и травма Абрахама.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 15:20
Время покажет твое доверие.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:54
Бесится с жиру)))
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 14:10
Да шанс дается только разок ,пора самореализоваться !)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:35
так покажи футбол напоследок!!))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:03
Грановская позволила остаться!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:55
Короче, Лампард уговорил, своего мнения нет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
Это хорошо-доверие
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