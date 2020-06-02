Жиру — о продлении контракта с «Челси»: «Я вернул доверие Лэмпарда»

Нападающий «Челси» рассказал о своем решении продлить контракт с клубом до конца сезона-2020/21.

Я должен был уйти в январское трансферное окно, потому что мало играл и мне нужно было больше игрового времени, чтобы попасть в сборную Франции на Евро-2020. Я чуть было не ушел из клуба, но мне кажется, что Бог хотел, чтобы я остался в «Челси».



Лэмпард сказал мне, что не может позволить мне уйти, потому что у него нет никого, кто мог бы меня заменить. Все знают, что произошло, поэтому я не буду возвращаться к этому, но тренер поговорил со мной наедине и сказал, что он даст мне больше игровой практики. Я воспользовался своими шансами и вернул доверие тренера.