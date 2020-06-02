Брат Гвардиолы: «Хосеп мечтает однажды поработать в сборной»

Пере Гвардиола, брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, рассказал о том, что 49-летний специалист хочет поработать в национальной команде одной из стран.
Пеп мечтает однажды возглавить сборную. Посмотрим, что будет дальше. Нужно оценить момент, в который он получит это предложение. Но об этом рано говорить.
Также недавно полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что Гвардиола является одним из лучших тренеров в истории футбола.
Может станет тренером сб Аргентины,Бразилии,Испании,кто его знает а так супер тренер,как Клопп и для прикола Слуцкого тоже добавим.
Может станет тренером сб Аргентины,Бразилии,Испании,кто его знает а так супер тренер,как Клопп и для прикола Слуцкого тоже добавим.