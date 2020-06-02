Брат Гвардиолы: «Хосеп мечтает однажды поработать в сборной»

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сегодня, 12:54

, брат главного тренера «Манчестер Сити» , рассказал о том, что 49-летний специалист хочет поработать в национальной команде одной из стран.

Пеп мечтает однажды возглавить сборную. Посмотрим, что будет дальше. Нужно оценить момент, в который он получит это предложение. Но об этом рано говорить.

Также недавно полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что Гвардиола является одним из лучших тренеров в истории футбола.