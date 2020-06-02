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Брат Гвардиолы: «Хосеп мечтает однажды поработать в сборной»

сегодня, 12:54

Пере Гвардиола, брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, рассказал о том, что 49-летний специалист хочет поработать в национальной команде одной из стран.

Пеп мечтает однажды возглавить сборную. Посмотрим, что будет дальше. Нужно оценить момент, в который он получит это предложение. Но об этом рано говорить.

Также недавно полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что Гвардиола является одним из лучших тренеров в истории футбола. 

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 15:30
Эта мечта скоро воплотится в реальность.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:22
иногда мечтам лучше не сбываться))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:05
Хотнл бы посмотреть игру сборной Каталонии,кот возглавляет Пеп и сб Испании,кот возглавляет Моуриньо.
Может станет тренером сб Аргентины,Бразилии,Испании,кто его знает а так супер тренер,как Клопп и для прикола Слуцкого тоже добавим.
Cleny
Cleny
сегодня в 13:50
Удачи ему!
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 13:46
Кто угодно,но только не он
Брулин
Брулин
сегодня в 13:32
На данном этапе пока рано говорить, потому что Пеп мечтает возглавить сборную Каталонии)
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 13:23
Так ещё Серия А и Лига 1 не выиграна им.
На посошок
На посошок
сегодня в 13:05
Федерация не признает лысого шарлатана, ахаха)
beefs
beefs
сегодня в 12:54
мечты, мечты где ваша сладость...
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