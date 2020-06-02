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Клопп: «„Ливерпуль“ ещё не чемпион, нам нужно работать очень усердно»

сегодня, 12:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что разговоры о чемпионстве команды в Премьер-Лиге преждевременны.

Приятно думать об этом, но мы еще не чемпионы, и мы это знаем. Мы знаем, что близко, но близко не значит, что ты чемпион. Впереди еще 27 очков, и мы постараемся сделать все, чтобы взять их все.

Мы все еще не чемпионы. Мы должны играть и выигрывать свои матчи.

Не хотим прекращать побеждать. Я не умею видеть результаты по звездам. Нам нужно работать очень усердно.

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Все комментарии
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
сегодня в 16:16
А опарыш то хорош. Аха-ха)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 15:19
всё верно сказал!
Эльмот
Эльмот
сегодня в 15:05
Скромничает.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 13:50, ред.
Юра всегда очень скромен,но Ливерпуль уже давно чемпион !)
Legend 6
Legend 6 ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 13:46
Есть поклевка!!!😂😂😂
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 13:44
Ювентус? Честно?
Есть такое понятие, репутация)
Расскажу на примере одного футбольного сайта, есть там пользователь, имеет много аккаунтов, его все знают. Аккаунты часто меняет потому что их банят. Репутация у него так себе. А есть пользователи имеющие по 20-30 тысяч сообщений и их уважают и модераторы и другие посетители сайта, несмотря на клубные предпочтения.
Так и в футболе. Репутацию кабинетного клуба Сеньора заработала на всю историю. Хотите честно? Нужно расформироваться и начать заново.
На посошок
На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:34, ред.
А нам картонные трофеи и не нужны. Хоть тысячу лет подождём, но выиграем честно. Да и ваши Чакиры, Скамины, Оливеры, Айтекины не вечны. Сдохнут и всё наладится)
Тага Дага
Тага Дага ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:33
Хорошей ловки....😂😂😂😂
Legend 6
Legend 6 ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 13:32
Тщщщ) я на рыбалке)
Тага Дага
Тага Дага ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:31
Когда шампунь уйдёт, всё станет хорошо.
Тага Дага
Тага Дага ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:30
Ты смотрел Барселона Интер полуфинал лиги чемпионов 2010 года...?После такого матча о требле я бы помолчал. ..
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 13:27
Ювентус душит жаба, потому что Интер держал не так давно ушастого, а Сеньора состарилась на двадцать пять лет, а победы в ЛЧ не светит))) уже полка мхом заросла, но это не удивительно)
Пока Ювентус покупает звезд инстаграмма, стариков-разбойников, актеров из рекламы шампуней, а не футболистов, победы им не видать.
На посошок
На посошок ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 13:25
А про ЛЧ лучше молчал бы. Помнишь 2002 год и гол индзаги Аяксу из внеигры? В финале вам не было места, но с помощью свистуна просочились. Ну а дальше, как известно, профессионализм против л@х@вской удачи бессилен. Аха-ха)
Erlov
Erlov
сегодня в 13:24
Правильно говорит.
На посошок
На посошок ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 13:23
    На посошок
    На посошок ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 13:21
    Великий картонный, так правильнее. Аха-ха)


    Александр Ерёменко
    Александр Ерёменко ответ На посошок (раскрыть)
    сегодня в 13:21
    Милан без кабинетов выигрывал Серию А и ЛЧ, а Ювентус за связи с судьями отправлялся в Серию Б, ахаха
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 13:19
    "Надо выигрывать матчи, а проигрывать не надо."
    Legend 6
    Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
    сегодня в 13:18
    Вот посмотри, как нужно играть без каьинетов. И болей за правильные команды а не за те которые за судейской юбкой прячутся
    На посошок
    На посошок ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
    сегодня в 13:10
    Так себя успокаивают бесхребетные ббиланисты, которые после закрытия кабинетов старого тридвараса Берла ничего не могут показать. Аха-ха)
    А их глорики рассосались по барселонам, реалам, Бавариям и ливерпулям)
    Александр Ерёменко
    Александр Ерёменко ответ На посошок (раскрыть)
    сегодня в 13:07
      На посошок
      На посошок ответ pq759h323vty (раскрыть)
      сегодня в 12:44
      липовыми и позорными , ахаха)
      На посошок
      На посошок
      сегодня в 12:44
      Намекает, что после Уотфорда стоит возобновить работу с судьями. Ахаха)
      pq759h323vty
      pq759h323vty
      сегодня в 12:22
      Можно считать чемпионами.
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