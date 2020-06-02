Клопп: «„Ливерпуль“ ещё не чемпион, нам нужно работать очень усердно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что разговоры о чемпионстве команды в Премьер-Лиге преждевременны.
Приятно думать об этом, но мы еще не чемпионы, и мы это знаем. Мы знаем, что близко, но близко не значит, что ты чемпион. Впереди еще 27 очков, и мы постараемся сделать все, чтобы взять их все.
Мы все еще не чемпионы. Мы должны играть и выигрывать свои матчи.
Не хотим прекращать побеждать. Я не умею видеть результаты по звездам. Нам нужно работать очень усердно.
Есть такое понятие, репутация)
Расскажу на примере одного футбольного сайта, есть там пользователь, имеет много аккаунтов, его все знают. Аккаунты часто меняет потому что их банят. Репутация у него так себе. А есть пользователи имеющие по 20-30 тысяч сообщений и их уважают и модераторы и другие посетители сайта, несмотря на клубные предпочтения.
Так и в футболе. Репутацию кабинетного клуба Сеньора заработала на всю историю. Хотите честно? Нужно расформироваться и начать заново.
Есть такое понятие, репутация)
Расскажу на примере одного футбольного сайта, есть там пользователь, имеет много аккаунтов, его все знают. Аккаунты часто меняет потому что их банят. Репутация у него так себе. А есть пользователи имеющие по 20-30 тысяч сообщений и их уважают и модераторы и другие посетители сайта, несмотря на клубные предпочтения.
Так и в футболе. Репутацию кабинетного клуба Сеньора заработала на всю историю. Хотите честно? Нужно расформироваться и начать заново.
Пока Ювентус покупает звезд инстаграмма, стариков-разбойников, актеров из рекламы шампуней, а не футболистов, победы им не видать.
Пока Ювентус покупает звезд инстаграмма, стариков-разбойников, актеров из рекламы шампуней, а не футболистов, победы им не видать.
https://www.youtube.com/watch?v=c_GWx4okT5o
https://www.youtube.com/watch?v=DSUms9VuvvQ
https://youtu.be/TR1GgcUWoeA
А их глорики рассосались по барселонам, реалам, Бавариям и ливерпулям)
А их глорики рассосались по барселонам, реалам, Бавариям и ливерпулям)