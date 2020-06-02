Клопп: «„Ливерпуль“ ещё не чемпион, нам нужно работать очень усердно»

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что разговоры о чемпионстве команды в Премьер-Лиге преждевременны.

Приятно думать об этом, но мы еще не чемпионы, и мы это знаем. Мы знаем, что близко, но близко не значит, что ты чемпион. Впереди еще 27 очков, и мы постараемся сделать все, чтобы взять их все.

Мы все еще не чемпионы. Мы должны играть и выигрывать свои матчи.

Не хотим прекращать побеждать. Я не умею видеть результаты по звездам. Нам нужно работать очень усердно.