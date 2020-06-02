Уличный бренд и «Спартак» запустили лимитированную коллекцию одежды

«Спартак» и известный бренд уличной одежды CODERED запустили совместную лимитированную коллекцию одежды. Такую информацию предоставляет пресс-служба «красно-белых».

🔥 Вдохновленные улицей. Совместная коллекция «Спартак» и CODERED уже в продаже



Коллаборация популярного бренда уличной одежды CODERED с нашим клубом воплотилась в лимитированной коллекции для поклонников красно-белых.



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