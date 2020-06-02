Уличный бренд и «Спартак» запустили лимитированную коллекцию одежды

«Спартак» и известный бренд уличной одежды CODERED запустили совместную лимитированную коллекцию одежды. Такую информацию предоставляет пресс-служба «красно-белых».
🔥 Вдохновленные улицей. Совместная коллекция «Спартак» и CODERED уже в продаже— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 2, 2020
Коллаборация популярного бренда уличной одежды CODERED с нашим клубом воплотилась в лимитированной коллекции для поклонников красно-белых.
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Напомним, что недавно «Ливерпуль» представил коллекцию одежды в стиле 90-х.
Ахахах?
Все знают историю с мешками и символикой Зенита на них))) Историю не переобуть)
Ахахах?
Все знают историю с мешками и символикой Зенита на них))) Историю не переобуть)