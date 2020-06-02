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Уличный бренд и «Спартак» запустили лимитированную коллекцию одежды

сегодня, 15:05

«Спартак» и известный бренд уличной одежды CODERED запустили совместную лимитированную коллекцию одежды. Такую информацию предоставляет пресс-служба «красно-белых». 

Напомним, что недавно «Ливерпуль» представил коллекцию одежды в стиле 90-х.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:06
Ты стыдишься истории Зенита?
Ахахах?
Все знают историю с мешками и символикой Зенита на них))) Историю не переобуть)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 15:59, ред.
...это был не Зенит...
shlomo
shlomo
сегодня в 15:30
Еще один способ срубить бабки
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:19
пусть у вас хоть где то ждёт успех))))))))))))))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:16, ред.
Тот случай, когда значение слова лимита-имеет противоположное, положительное значение)
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 15:09
Свинью как не одень, все равно будет свинья.
Арбалет
Арбалет
сегодня в 15:08
Цорн решил из свиней сделать уличных моделей.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:07
Зенит в свою очередь выпустил серию пакетов.
Egorium
Egorium
сегодня в 15:06
Только это и умеют в футболе.
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