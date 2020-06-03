Тарханов: «Зря руководители „Локомотива“ так поступили с Сёминым»

Заслуженный тренер России , ныне занимающий пост вице-президента «Пюника», прокомментировал смену тренеров в московском «Локомотиве».

— Сумеет ли удержаться на второй позиции «Локомотив»?

— Новому главному тренеру Марко Николичу перестроить игру за столь короткий срок будет очень сложно. Зря, конечно, руководители «Локомотива» так поступили с Юрием Сёминым. Не давал он повода для этого.

— Могут ли футболисты «Локо» стать своеобразной «пятой колонной», которая не позволит воплотить замыслы руководителей?

— Это исключено. Все футболисты — профессионалы и дорожат своей репутацией. Другое дело, что перестроиться под замыслы нового главного тренера им будет невероятно сложно.

— Чем вы объясняете феномен Сёмина, который в 73 года по-прежнему в отличной форме и доказывает это результатами своей команды?

— Тренер может работать столько, сколько ему позволяет здоровье. Легендарный Николай Карполь в 82 подписал новый контракт с «Уралочкой»! Сёмин в отличной физической форме, что и позволяет ему работать. Мы же не удивляемся, что уже перешагнувшие 70-летний рубеж Гус Хиддинк и Дик Адвокат по-прежнему востребованы в футболе. Только в России спешат отправить таких специалистов на пенсию.