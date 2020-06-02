Радимов: «Кокорин — хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел»

Тренер «Зенита-2» поддержал форварда «сине-бело-голубых» , который выступает за «Сочи» на правах аренды.

Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Еще важно, есть ли у него самого желание.

В прессе пишут разное. Может, он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона всем надо будет думать и анализировать. Если найдутся точки соприкосновения — почему и нет.