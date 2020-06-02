Радимов: «Кокорин — хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал форварда «сине-бело-голубых» Александра Кокорина, который выступает за «Сочи» на правах аренды.
Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Еще важно, есть ли у него самого желание.
В прессе пишут разное. Может, он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона всем надо будет думать и анализировать. Если найдутся точки соприкосновения — почему и нет.
Можно подумать с этими желаниями кто то считается...в широких кабинетах...
Одевая на зимнем сборе капитанскую повязку данную ему Семаком, Кокорин прямо таки мечтал оказаться в "Сочи".....
Можно подумать с этими желаниями кто то считается...в широких кабинетах...
Одевая на зимнем сборе капитанскую повязку данную ему Семаком, Кокорин прямо таки мечтал оказаться в "Сочи".....
Пусть там искупает грехи - последний шанс запрыгнуть в уходящий вагон футбольной карьеры. Особенно, если Зенит не продлит контракт на новый сезон.
Пусть там искупает грехи - последний шанс запрыгнуть в уходящий вагон футбольной карьеры. Особенно, если Зенит не продлит контракт на новый сезон.