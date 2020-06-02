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Радимов: «Кокорин — хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел»

вчера, 22:16

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал форварда «сине-бело-голубых» Александра Кокорина, который выступает за «Сочи» на правах аренды

Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Еще важно, есть ли у него самого желание.

В прессе пишут разное. Может, он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона всем надо будет думать и анализировать. Если найдутся точки соприкосновения — почему и нет.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:25
ну пусть будет так как сказал радимов..
Valeleo
Valeleo
сегодня в 00:18
Кокорин лучший российский футболист.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:10
Радимов:"Важно, есть ли у него самого желание."....

Можно подумать с этими желаниями кто то считается...в широких кабинетах...
Одевая на зимнем сборе капитанскую повязку данную ему Семаком, Кокорин прямо таки мечтал оказаться в "Сочи".....
Q-J-G
Q-J-G ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:33
Вряд ли в Европе за Кокориным выстроилась очередь из топ-клубов.... Да и вряд ли в его услугах, кто-то сильно заинтересован из обычных команд Европы...
makkie
makkie
вчера в 23:27
Не надо брать пример с Дзюбы и отказываться от переезда в Европу (см. интервью Малафеева). Кокорин еще может поиграть в Европе. И поиграть удачно. \

Пусть там искупает грехи - последний шанс запрыгнуть в уходящий вагон футбольной карьеры. Особенно, если Зенит не продлит контракт на новый сезон.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:45
Главное не какой футболист, а какой человек.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:39
Зениту он явно не нужен
tuman960
tuman960
вчера в 22:38
причём отсидел НЕЗАСЛУЖЕННО!!!! Кокорин думаю не подпишит новый контракт-жаль,но справедливо!!!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:36
проблема в том что он это показатель всего футбола)))
Evkora
Evkora
вчера в 22:24
Это верно.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:21
К гадалки не ходи.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:20
100 пудов купится на деньги Зенита и забудет о Европе.
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