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Хорватское издание назвало Широкова главным футбольным алкоголиком

сегодня, 06:06

Хорватское издание Sportske Novosti опубликовало статью о бывшем полузащитнике сборной России Романе Широкове под названием: «Главный алкоголик современного футбола. Пил 60 дней подряд, бродил по земле и затем стал капитаном».

Бывший капитан сборной России и один из лучших полузащитников многих российских клубов Роман Широков мог бы сделать ещё большую карьеру, если бы не испытывал проблем с алкоголем.

Определённо, он был одним из главных пьяниц среди футболистов. Эта пагубная страсть развилась на раннем этапе его карьеры, когда ему был всего 21 год. И в этот период, когда надо было работать в полную силу, он чаще проводил время в баре, чем на поле.

В статье также приводятся слова самого Широкова.

В какой-то момент я испытывал серьёзные проблемы. Водка и виски чуть не стоили мне жизни, но я осознал, что у меня есть эта проблема, и решил, что не хочу умирать молодым.

Я был ужасно разочарован [когда ЦСКА отдал меня в аренду «Торпедо-ЗИЛ»]. Меня пришёл навестить мой друг. Мы пошли выпить, после чего я два месяца бродил по стране, пил виски и водку. Мы делали много разных вещей, большую часть из которых я не запомнил.

Недавно Широков рассказал о своём конфликте с экс-наставником «Спартака» Муратом Якином.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 10:32
Рома знатный аналитик
В специфическом кругу
То он яростный политик
То несёт на всех пургу
Но в его шкафу скелеты
Всё как Рома обещал
В водочке его секреты
А не то, что нам он гнал
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 10:19
Все журнализды обзываются. Или только у Соловья монополия)
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:18
Якина было весело обзывать, интересно, так ли весело про себя будет читать?!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:11
Итог сей статьи...Рома люиб рому..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:01, ред.
Главная Победа его в том, что выкарабкался из этого омута. Играл на приличном уровне, как в Сборной так и в клубах.
Footbolista
Footbolista ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 10:00
Виски для журналистки...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:29
А что по стране бухим бродить? Дома надо ̶с̶и̶д̶е̶т̶ь̶ бухать, епта!
stavr74
stavr74 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 09:20
А пить начал, когда из цСКА поперли ))) в Торпедо-Зил
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:56
Чё просто так-то называть? Раз назвало, пускай за это ящик водяры хоть подгонит
Накир
Накир
сегодня в 08:49
О как...это вам не дули воробьям крутить
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:41
Широков:" Бухать - это вам не в футбол гонять,тут здоровье нужно!"
порт
порт
сегодня в 08:20
Не ваше Хорватское это дело.
Лакшери
Лакшери ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 08:11
Он ещё когда играл рассказывал про все это
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:57
Почему именно с хорватами Широков поделился этой информацией?
sanek5700
sanek5700
сегодня в 07:38
Талантливый человек, талантлив во всем.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 07:10
Че за втф ))) 😂😂😂
ОПС
ОПС
сегодня в 07:08
А какое право имеют хорваты так обзываться.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:08
Алкоголиком он стал в спартаке, губошлёп разливал ему свой самогон.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:56
А кто не пьёт?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:54
Главное смог остановиться, в отличие от большинства и сделал неплохую карьеру.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 06:52
все от туда с спб) хрон
112910415
112910415
сегодня в 06:41
настоящий спортсмен стремится к максимальным результатам в самых разных видах деятельности !
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 06:29
водочки для обводочки, пивка для рывка.... (виски ни к чему, это не для спортсменов).
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:26
Это надо заслужить
ДСА
ДСА
сегодня в 06:24
Для его здоровья пить было полезно.
8a46cpwvka6c
8a46cpwvka6c
сегодня в 06:20
В этой номинации конкурентов очень много
Foxes
Foxes
сегодня в 06:10
Хроник)))
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