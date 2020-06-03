Хорватское издание назвало Широкова главным футбольным алкоголиком

Хорватское издание Sportske Novosti опубликовало статью о бывшем полузащитнике сборной России Романе Широкове под названием: «Главный алкоголик современного футбола. Пил 60 дней подряд, бродил по земле и затем стал капитаном».
Бывший капитан сборной России и один из лучших полузащитников многих российских клубов Роман Широков мог бы сделать ещё большую карьеру, если бы не испытывал проблем с алкоголем.
Определённо, он был одним из главных пьяниц среди футболистов. Эта пагубная страсть развилась на раннем этапе его карьеры, когда ему был всего 21 год. И в этот период, когда надо было работать в полную силу, он чаще проводил время в баре, чем на поле.
В статье также приводятся слова самого Широкова.
В какой-то момент я испытывал серьёзные проблемы. Водка и виски чуть не стоили мне жизни, но я осознал, что у меня есть эта проблема, и решил, что не хочу умирать молодым.
Я был ужасно разочарован [когда ЦСКА отдал меня в аренду «Торпедо-ЗИЛ»]. Меня пришёл навестить мой друг. Мы пошли выпить, после чего я два месяца бродил по стране, пил виски и водку. Мы делали много разных вещей, большую часть из которых я не запомнил.
Недавно Широков рассказал о своём конфликте с экс-наставником «Спартака» Муратом Якином.
В специфическом кругу
То он яростный политик
То несёт на всех пургу
Но в его шкафу скелеты
Всё как Рома обещал
В водочке его секреты
А не то, что нам он гнал
В специфическом кругу
То он яростный политик
То несёт на всех пургу
Но в его шкафу скелеты
Всё как Рома обещал
В водочке его секреты
А не то, что нам он гнал