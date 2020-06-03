Гравина: «Футбол возрождается, это надежда для всей страны»

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал возобновление сезона Серии А.

Футбол возрождается, это надежда для всей страны. Как страна может снова начать развиваться, если футбол будет стоять на месте?

Вы можете думать, что возобновить футбол стоит лучше в августе или в сентябре. Но если вы не можете возобновить работу сегодня, сосуществовав каким-либо образом с вирусом, существует риск того, что инфекция снова начнет распространяться в сентябре. Что бы вы сделали?

Вы ждете вакцины? А когда она будет? В то же время в этом секторе работает 100 тыс. человек. Мы не позволим другим называть нас дураками. Мы сделаем все возможное, чтобы почтить память ушедших, а еще тех, кто пребывает в настоящее время в трауре.