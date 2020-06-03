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Бензема: «Знаем, что должны выиграть все матчи, и сделаем всё возможное»

сегодня, 06:39

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от возобновления чемпионата Испании.

Мы не можем дождаться, чтобы снова начать играть в футбол и побеждать. Первый матч, против «Эйбара», пройдёт дома, и мы отдадим все наши силы.

Играть при пустых трибунах – это другое. Мы всегда нуждаемся в поддержке болельщиков, но я надеюсь, что все они будут поддерживать нас по телевизору.

Мы знаем, что должны выиграть каждый матч, это жизненно важно для нас и клуба, так что мы собираемся сделать для этого всё возможное.

Ранее защитник «Реала» Начо отметил, что отрыв «Барселоны» в два очка от «Реала» ничего не означает.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:49
пусть так и будет))
cevin cigan
cevin cigan ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 08:32
Осечки будут не только у Реала,главное их минимизировать!
dadrail
dadrail
сегодня в 08:26
Может и не получиться...осечки будут...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:22
До старта время еще есть - можно понты полокотить.
bnprp4a8mvtw
bnprp4a8mvtw
сегодня в 07:11
Удачи вам в этом!
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 07:09
Чёто Бенза давно видно не было,появился )
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:40
Осечки всё равно будут
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