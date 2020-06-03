Бензема: «Знаем, что должны выиграть все матчи, и сделаем всё возможное»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от возобновления чемпионата Испании.
Мы не можем дождаться, чтобы снова начать играть в футбол и побеждать. Первый матч, против «Эйбара», пройдёт дома, и мы отдадим все наши силы.
Играть при пустых трибунах – это другое. Мы всегда нуждаемся в поддержке болельщиков, но я надеюсь, что все они будут поддерживать нас по телевизору.
Мы знаем, что должны выиграть каждый матч, это жизненно важно для нас и клуба, так что мы собираемся сделать для этого всё возможное.
Ранее защитник «Реала» Начо отметил, что отрыв «Барселоны» в два очка от «Реала» ничего не означает.