Футболисты «Барселоны» отказались от повторного сокращения зарплат

Сообщается, что футболисты «Барселоны» не намерены соглашаться с повторным сокращением зарплат.
Президент клуба Хосеп Бартомеу обратился к игрокам на одной из недавних тренировок с предложением о повторном снижении зарплат, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями, однако футболисты не поддержали это предложение.
За три последних месяца «Барселона» смогла сэкономить на зарплатах более 40 млн евро.
На 70% сократили зарплаты - это самое большое сокращение среди клубов
Куда больше )))
На 70% сократили зарплаты - это самое большое сокращение среди клубов
Куда больше )))