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Футболисты «Барселоны» отказались от повторного сокращения зарплат

сегодня, 13:26

Сообщается, что футболисты «Барселоны» не намерены соглашаться с повторным сокращением зарплат.

Президент клуба Хосеп Бартомеу обратился к игрокам на одной из недавних тренировок с предложением о повторном снижении зарплат, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями, однако футболисты не поддержали это предложение.

За три последних месяца «Барселона» смогла сэкономить на зарплатах более 40 млн евро.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 13:44, ред.
Бред
На 70% сократили зарплаты - это самое большое сокращение среди клубов
Куда больше )))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:33
Этот источник в последнее время только сенсации пишет) по ходу хочет стать как марка, желтой туалетной бумагой
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:27
Одного раза достаточно.
beefs
beefs
сегодня в 13:27
естественно, сколько можно?
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