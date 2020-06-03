Футболисты «Барселоны» отказались от повторного сокращения зарплат

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сегодня, 13:26

Сообщается, что футболисты «Барселоны» не намерены соглашаться с повторным сокращением зарплат.

Президент клуба Хосеп Бартомеу обратился к игрокам на одной из недавних тренировок с предложением о повторном снижении зарплат, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями, однако футболисты не поддержали это предложение.

За три последних месяца «Барселона» смогла сэкономить на зарплатах более 40 млн евро.