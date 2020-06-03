Подняли 400 миллионов евро. Клуб, у которого должны учиться гранды РПЛ

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сегодня, 10:03

Украинский чемпион понимает футбол как бизнес. «Соккер.ру» рекомендует перенимать полезный опыт.

Бюджет «Шахтера» минимум в три раза меньше, чем бюджет «Зенита». «Горняки» беднее и «Спартака», и «Локомотива», и ЦСКА , и «Краснодара». Сейчас примерно наравне с московским «Динамо». Но украинский клуб выжимает максимум из десятков новичков и воспитанников. Причем без ущерба для результатов, ведь киевское «Динамо» давно не является опасным конкурентом для «горняков». А вот ЦСКА , «Локомотив», «Спартак» и «Ростов» опережали «Зенит».

Но как «Шахтер» справляется, если в УПЛ зарабатывать невозможно? Перенимают опыт клубов, которые воспитывают талантливых ребят, вроде «Аякса», и берут уроки у великих продавцов, вроде «Бенфики». Сохраняя много лет статус чемпиона Украины, «горняки» поставляют футболистов в западные клубы, что существенно отличает «Шахтер» от абсолютно всех российских команд. У них есть репутация, к ним идут за игроками, им доверяют на переговорах.

У «Зенита» или «Спартака» хорошей репутации в мире трансферов нет. Можно, конечно, вспомнить попытки заиграть в топ-5 игроков поколения Аршавина, но на днях Андрею Сергеевичу стукнуло 39 лет. Снимает то, что балконы в Санкт-Петербурге падают, а не бегает за мячом. У ЦСКА были классные продажи, но разница с «Шахтером» имеется – по общему балансу расходов и доходов за пятнадцать лет «армейцы» заработали в три раза меньше денег, а зарплаты в московском клубе часто были выше, как и общие расходы.

Донецкая команда потеряла доступ к современной арене, футболисты давно живут в Киеве, часто играли в Харькове. И, невзирая на все проблемы, коих у грандов РПЛ нет, они держатся на плаву. Конечно, не по результатам в УПЛ надо судить о качестве игры «Шахтера» — «горняки» и должны опережать всех в лиге, где у каждого, кроме киевского «Динамо», бюджет в несколько раз меньше, чем у самой бедной команды РПЛ .

Но посмотрите на поединки «Бенфики» против «Шахтера». Донецкий клуб обыграл достойного соперника дома, а потом устроили веселую перестрелку 3:3 в гостях, поэтому прошли дальше. В том же сезоне «Зенит» ту же «Бенфику» обыграл дома 3:1, а в гостях был приступ диареи – оценка Дзюбы, влетели 0:3. В этом концептуальная разница между «Шахтером» и любым грандом РПЛ . «Горняки» часто доводят дело до логичного завершения, если говорим о следовании стилю или доходам от трансферов.

Разумеется, есть схожие моменты. Например, «Шахтер» тоже не вышел в плей-офф ЛЧ , как «Зенит» и «Локомотив». Но они не были последними в группе с «Манчестер Сити» и «Аталантой». Причем команду из Бергамо в гостях обыграли, а ведь Гасперини создал сенсацию плей-офф ЛЧ этого сезона. Новый португальский тренер «Шахтера» Луиш Каштру возвращается стилистически во времена Луческу, что радует экспертов, которые недолюбливали Фонсеку. Впрочем, даже молодой португалец ушел в «Рому», то есть в топ-5.

У «Зенита» был похожий опыт – Спаллетти после работы в Санкт-Петербурге вернулся в тот же клуб, но это случилось четыре года назад. Представить Семака тренером хотя бы «Ромы» крайне сложно. А из бывших наставников «Спартака» такой шанс есть разве что у Эмери, но не благодаря работе в Москве. Связь с топ-5 у «Шахтера» работает – Фред, Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста и Мхитарян в тамошних клубах. Причем игроки точно качественные. Даже «Спартак» стал чемпионом РПЛ , завербовав Фернандо и Луиса Адриано.

За «Шахтер» эти игроки играли на пике, в Россию попали в худшем состоянии, но стали первыми. Тимощук, как помните, «Зенит» тоже не разочаровал в прошлом. Не только благодаря успехам Фернандиньо в АПЛ знаем, что «горняки» могут подготовить крутого футболиста. И готовят дальше. На днях в Киеве состоялся центральный матч между «горняками» и их извечным соперником. Хотя у этой игры не было турнирной мотивации для лидера УПЛ , «Шахтер» снова победил – 3:1.

Киевляне пытались испугать чемпионов бодрым стартом, судья Екатерина Монзуль зря отменила гол «Динамо» (соперник коснулся рукой лица Степаненко, а тот упал словно подстреленный), но в целом «Шахтер» был похож на взрослую команду из плей-офф еврокубков, а киевляне – на юношеский состав. Разумеется, у команды Каштру тоже есть потолок и лимит по игре, результату или заработкам, однако даже параллельного сравнения достаточно, чтобы понять разницу с клубами РПЛ .

«Шахтер» объективно умеет доминировать – он как «Бавария» в Германии, только масштаб в разы скромнее. Тогда как даже «Зенит» скорее пользуется тем, насколько сильно его отпустили конкуренты, нежели использует тактику того же «Аякса» в Ере – голландцы за счет преимущества по деньгам, составу и клубной структуре выбирают невероятно атакующий стиль. И «Шахтер» в числе самых злых в нападении команд Европы. Точно среди самых успешных по результатам во внутренних турнирах. Им достался сложный «Вольфсбург» в Лиге Европы, но нахальности – в хорошем смысле, донецкой команде не занимать.

Кроме доминирования, грандам РПЛ нужно учиться у «горняков» умению вовремя расставаться с игроками за хорошие деньги. «Шахтер» совершил 11 продаж дороже десяти миллионов евро, а в топ-5 почти два десятка людей, прошедших их школу. Причем даже Зинченко, у которого с «Шахтером» были разногласия, в итоге выигрывает трофеи в Англии. А Фернандиньо и вовсе легенда «Манчестер Сити». Не у всех получается, конечно, но «Шахтер» не страдал, если Чигринский или Мхитарян не показывали максимум, это были уже не их проблемы.

Плюс у «Шахтера» всегда в загашнике есть новый Зинченко. В прошлом году воспитанники «горняков» выиграли чемпионат мира для молодежных сборных до двадцати лет, и хотя не все готовы к основе чемпионов Украины, что понятно – слишком юные, сейчас все из академии мечтают о карьере Зинченко. Школа работает, «Шахтер» отлично готовит своих футболистов технически – даже 19-летний Мудрик, который к основе отношения не имеет, в своем Инстаграме показывает технику приема мяча, которая не снилась многим игрокам РПЛ .

В чем секрет? Луческу привил «Шахтеру» правила европейской игры. Как он готовил Пирло в «Бреши» — так готовил украинцев и бразильцев в Донецке. А в «Зените» или «Спартаке» к молодым относятся иначе. И к легионерам – в том числе. Каждая история отъезда звезды РПЛ в топ-5 превращается в эпопею, а «горняки» часто прощаются легче. И поскольку в футболе неизбежен финансовый кризис – уже начался, то самое время обратить внимание на работу «Шахтера», где генеральный директор Сергей Палкин грамотно делает свою работу, тратит деньги Ахметова, но умеет зарабатывать на трансферах.

У «Зенита» сейчас собралась группа игроков, что может уйти с выгодой – Азмун, Барриос, Дулас Сантос, но сравните с теми, кто может дорасти до топ-5 из «Шахтера». За Тете уже пришли, Исмаили интересуются постоянно, Тайсон никак не может уехать по одной простой причине – «горняки» его сами не отпускают. Марлосу и Мораешу, как Дзюбе, помешает возраст. Но у молодых Соломона, Коваленко или Матвиненко могут появиться дельные предложения в будущем. Плюс Прядкин умеет вести переговоры. Следовательно, даже когда с потолка кто-то оценивает Тете в 15 млн евро, «Шахтер» может выручить на десять миллионов больше за молодого бразильца.

Впрочем, дело не только в деньгах. Команда сохраняет лидерские позиции и играет результативно, параллельно зарабатывая деньги. Далеко не каждый клуб так умеет, вернее, почти никто так не умеет. А ведь у целого ряда российских команд есть все условия, чтобы работать в похожем стиле. Когда «Зенит» вовремя попрощался с Паредесом, то не только за вырученные деньги смог подписать себе игроков, изменивших облик команды Семака – Ракицкого, Барриоса и Азмуна, но и похвастался умением выбить огромные деньги с гранда топ-5.

Надо быть хитрее во времена, когда денег в РПЛ станет значительно меньше. Так что опыт «Шахтера» нужно применять, когда молодые россияне захотят уйти, как Миранчуки или Чалов, а лучшие нестарые легионеры, вроде Жиго или Азмуна, получат интересные предложения от клубов топ-5. Учтите ведь, что у «горняков» тоже были серьезные финансовые проблемы в недалеком прошлом, однако избежали дисквалификаций УЕФА – не вкачивали в клуб напрямую деньги Ахметова, а заработали достаточно, чтобы неплохо себя чувствовать, иметь приличный состав и играть в плей-офф еврокубков, в отличие от всех представителей РПЛ в этом сезоне.

Когда хорошо – тогда хорошо, и это повод поучиться. «Шахтер», имея намного меньше средств, чем самые богатые клубы РПЛ , создал крутой клуб, причем не в родном городе. А это вообще уникальная история – в отрыве от базы, стадиона и привычной горячей поддержки сохранили мотивацию и уровень игры. За пятнадцать лет они заработали 408 млн евро продажами, даже «Зенит», невзирая на китайскую помощь – трансферы Халка и Витселя, не добрался и до трехсотого миллиона, а если смотреть баланс, то получите, что «горняки» в плюсе более чем на 100 млн евро – читай, кормили академию все эти годы за счет трансферов, а чемпион России в минусе на 285 миллионов евро.