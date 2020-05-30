Роналду, Месси и Неймар в погоне за Федерером. Рейтинг самых богатых спортсменов 2020 года

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вчера, 10:03

Обновленный рейтинг самых богатых спортсменов в этом году особенно интересен. «Соккер.ру» анализирует, как изменились размеры и структура доходов элитных футболистов и не только.

В нынешние непростые времена финансовые вопросы становятся зачастую во главу угла и оказываются одними из основных поводов для обсуждений и споров. Многих смешат рассуждения о том, как пострадает футбольная индустрия в условиях пандемии коронавируса. Многомиллионные потери. Но ведь потерять условный миллион, когда зарабатываешь десятки миллионов в год, это не то же самое, что потерять 30 тысяч рублей, когда зарабатываешь 40 тысяч. Это вопрос относительный.

А когда речь заходит о больших миллионах и известных людях, то на уме сразу появляется легендарный журнал Forbes, который лучше остальных ориентируется в доходах знаменитостей. В том числе спортсменов. Давайте посмотрим на списки самых высокооплачиваемых спортсменов года. К тому же журнал опубликовал данные за 2020 год, поскольку в отчете берется отрезок с 1 июня одного года до 1 июня следующего. Интересно посмотреть, видны ли уже те самые трудности, о которых говорят, связывая их с коронавирусным кризисом.

Сразу стоит оговориться насчет технологии подсчета. Forbes нередко критикуют за то, что она не всегда прозрачна. А сами известные личности часто говорят, что цифры из Forbes не имеют никакой связи с реальностью. Но это больше касается всяких звезд шоу-бизнеса, чьи финансовые потоки витиеваты и очень часто непрозрачны. У спортсменов с их контрактами все более четко и публично. Поэтому здесь больше поводов доверять.

К тому же Forbes имеет самый основательный подход в своей работе с финансами и рейтингами в отличие от многих других аналогов. В оценке доходов учитывается сумма призовых спортсменов, плюс зарплата, бонусы. Раньше было более удобно, поскольку к 1 июня сезоны в основном завершались, можно было подвести итог. Теперь в том же футболе это сделать сложно. Поэтому в оценке вводились поправочные коэффициенты.

Например, приходилось изучать договоренности, достигнутые в каждом клубе. Где-то игроки отказались от зарплат за апрель-май 2020 года, где-то сокращение было минимальным, где-то – побольше. Все это, как говорят эксперты, учитывалось. Это касается и других спортивных сфер. Например, при оценке доходов баскетболистов из НБА их зарплата была снижена в среднем на 25 процентов, исходя из данных по лиге, которая не была доиграна к 1 июня.

Ясно, что и у тех же теннисистов все значительно просело, потому что их доходы строятся из сумм призовых на турнирах, а нет турниров – нет призовых. Остаются только рекламные контракты. Для профессиональных спортсменов, звезд, они составляют значительную долю в структуре дохода, поэтому Forbes учитывает и их. Как и различные лицензионные отчисления – от тех же компьютерных игр. Эти данные собираются на основании анализа экспертов и специалистов в отрасли. И все равно не каждый доллар удается подсчитать.

Поэтому в Forbes признают, что не вычитают налоги из сумм. Оно и понятно: неизвестно, платит ли спортсмен вообще налоги и где он это делает, учитывая массу печальных скандалов с сокрытием от налогового правосудия. Не учитываются также отчисления агентам, поскольку это очень часто тщательно скрываемая информация. Не учитываются и сторонние доходы от инвестирования, потому что спортсмены не раскрывают, в каких акциях держат накопления, а часто даже делают это через своих представителей, адвокатов и брокеров. Было бы слишком сложно раскопать эту структуру.

Итак, первым делом Forbes констатирует: доходы спортсменов упали. Причем случилось это впервые за много лет. До этого каждый год они неизменно росли. К примеру, в совокупности сотня самых высокооплачиваемых спортсменов заработала в 2020 году на девять процентов меньше, чем в 2019-м – 3,6 миллиарда долларов. Вот как выглядит первая десятка футболистов, заработавших больше всех.

Самые высокооплачиваемые футболисты 2020 года:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 105 млн долларов

2. Лионель Месси («Барселона») – 104 млн

3. Неймар ( ПСЖ ) – 95,5 млн

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 35,1 млн

5. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ) – 33,8 млн

6. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 29,6 млн

7. Месут Озил («Арсенал») – 28,7 млн

8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 28,5 млн

9. Оскар («Шанхай СИПГ») – 27,5 млн

10. Антуан Гризманн («Барселона») – 26,7 млн

Но тут даже интереснее посмотреть на эти рейтинги в сравнении со спортсменами из других сфер. Ведь впервые неожиданным оказался лидер. Им стал швейцарский теннисист Роджер Федерер. Казалось бы, что теннис должен стать одной из наиболее пострадавших отраслей, потому что призовых в последние месяцы не было вовсе. Но пострадали и другие виды, а Федерер успел до пандемии хорошо заработать. Поэтому внезапно оказался выше остальных, обойдя Криштиану Роналду и Лионеля Месси, что было непросто сделать, поскольку эти двое сменяли друг друга на вершине три раза за последние четыре года. К тому же, обратите внимание на структуру дохода Федерера.

Самые высокооплачиваемые спортсмены 2020 года:

1. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 106,3 млн долларов (спорт – 6,3 млн, реклама – 100 млн)

2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 105 млн (спорт – 60 млн, реклама – 45 млн)

3. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 104 млн (спорт – 72 млн, реклама – 32 млн)

4. Неймар (Бразилия, футбол) – 95,5 млн (спорт – 70,5 млн, реклама – 25 млн)

5. Леброн Джеймс ( США , баскетбол) – 88,2 млн (спорт – 28,2 млн, реклама – 60 млн)

6. Стефен Карри ( США , баскетбол) – 74,4 млн (спорт – 30,4 млн, реклама – 44 млн)

7. Кевин Дюрант ( США , баскетбол) – 63,9 млн (спорт – 28,9 млн, реклама – 35 млн)

8. Тайгер Вудс ( США , гольф) – 62,3 млн (спорт – 2,3 млн, реклама – 60 млн)

9. Кирк Казинс ( США , американский футбол) – 60,5 млн (спорт – 58 млн, реклама – 2,5 млн)

10. Карсон Венц ( США , американский футбол) – 59,1 млн (спорт – 55,1 млн, реклама – 4 млн).

Итак, очевидно, что более весомую роль стали играть рекламные контракты. Исключение, пожалуй, только в футболе обычном и американском. Но и там у звезд достаточно крупные спонсорские доходы, а рекламные контракты оказались более «твердыми», чем профессиональные, где спортсменам пришлось из-за кризиса пойти на уступки. Вот как этот же рейтинг выглядел в 2019 году.

Самые высокооплачиваемые спортсмены 2019 года:

1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 127 млн долларов (спорт – 92 млн, реклама – 35 млн)

2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 109 млн (спорт – 65 млн, реклама – 44 млн)

3. Неймар (Бразилия, футбол) – 105 млн (спорт — 75 млн, реклама – 30 млн)

4. Сауль Альварес (Мексика, бокс) – 94 млн (спорт – 92 млн, реклама – 2 млн)

5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 93,4 млн (спорт – 7,4 млн, реклама – 86 млн)

6. Расселл Уилсон ( США , американский футбол) – 89,5 млн (спорт – 80,5 млн, реклама – 9 млн)

7. Аарон Роджерс ( США , американский футбол) – 89,3 млн (спорт – 80,3 млн, реклама – 9 млн)

8. Леброн Джеймс ( США , баскетбол) – 89 млн (спорт – 36 млн, реклама – 53 млн)

9. Стефен Карри ( США , баскетбол) – 79,8 млн (спорт – 37,8 млн, реклама – 42 млн)

10. Кевин Дюрант ( США , баскетбол) – 65,4 млн (спорт – 30,4 млн, реклама – 35 млн)

Как видим, Роналду обошел Месси в этом году. А в целом, конечно, многие потеряли в доходах, изменилась его структура, хотя в топе по-прежнему только три футболиста, и это все те же персонажи, что и в прошлом году.