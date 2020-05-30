Секреты миллиардеров. «Зенит» не прибыльный, «Спартак» — с долгами

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вчера, 22:30

«Соккер.ру» объясняет любопытные данные о миллиардах на счетах клубов РПЛ .

«Рейтинг Букмекеров» получил доступ к документам Федеральной налоговой службы, что позволило представить данные о финансовой деятельности клубов РПЛ по итогам 2019 года. Ценная информация, но нужны выводы, чтобы стало понятно, в каком состоянии ваша любимая российская команда и ее конкуренты?

Например, выручка «Зенита» составила 11.3 миллиардов рублей, что лишь на 1.4 % меньше, чем за предыдущий год. Но поскольку расходы петербуржцев в 2019-м были ниже, то есть прибыль — 547.2 млн рублей. Но тут важно понимать, что в состав 11.3 миллиардов входят деньги от генерального спонсора, без них увидите серьезные убытки.

Чтобы стало понятно, богат ли «Зенит», сравните его показатели с иностранными клубами. Российский чемпион в рейтинге авторитетной аудиторской конторы «Deloitte» находится на 28-м месте в Европе с выручкой в 180.4 млн евро по итогам не года, а сезона-2018/19. Как видите, совпадение полное, просто немножко разные отрезки и рублю стало плохо по ходу дела, в пересчете на евро клуб потерял.

Но очевидно по декларациям конкурентов, что «Зенит» кормит не идеальная бизнес-модель РПЛ , а спонсорский контракт. Иначе у «Локомотива» и «Краснодара» была бы похожая выручка в 7-10 миллиардов, ведь основные поступления в топ-5 от ТВ-контрактов, а речь о соседях в таблице. Но разница колоссальная, что позволяет нам двигаться дальше, сделав первый вывод.

Можно запомнить — «Зенит» беднее «Милана», «Аякса», «Бенфики», «Вулверхэмптона» или «Айнтрахта». Зато в РПЛ – богаче всех. По выручке на втором месте «Локомотив», у них 6.1 млрд рублей, но прибыли нет, есть убытки. Получается, чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка, который дважды подряд сыграл в группе ЛЧ , не может в РПЛ заработать.

Более того, нынешние доходы «Локомотива» — около 78 млн евро, не позволяют назвать клуб богатым по меркам топ-5. Та же история со «Спартаком». Их цифры удивляют сильнее всего. Выручка клуба всего 5.4 млрд рублей, убытки – от 800 до 900 миллионов два года подряд, но спокойно потратили на трансферы летом около 40 млн евро от 70 млн евро выручки?

«Спартак» минимум вдвое увеличил расходы на трансферы, но выручка и убытки одинаковые. Получается, что Цорн неплохо продавал – заработали денег на трансферы, и ушедшие получали больше, чем новички. Кстати, убытки говорят, что москвичи могут продать одного или двух игроков, чтобы УЕФА не ставило коварные вопросы.

У «Спартака» все более-менее нормально, хотя удивляет, что выручка маленькая, а расходы лишь немного выше, чем у «Локомотива». По документам есть разрыв между «Зенитом» и «Спартаком». А вот показатели «Динамо» не удивляют. Что у них бюджет в районе 4 миллиардов – писали ранее, а выручка изменилась более чем в два раза – спонсор дал денег на новый состав.

А вот «Рубин» удивил. Откуда 3.7 млрд рублей? Если в наличии 47 млн евро, то где дорогостоящие новички? Неужели все деньги пошли на контракт Слуцкого? А если без КВН , то оказалось, что спонсоры частного клуба «Рубин» тратят на команду много денег по меркам РПЛ – выручка больше, чем у «Краснодара», и явно не из-за посещаемости. Причем все деньги в Казани тратят.

Как и в Краснодаре. «Быки» выручили 2.95 млрд рублей в прошлом году, плавно идут вверх – на 20 % увеличили оборот, но у них чистый убыток равен 1.97 миллиардам, рекордный в РПЛ . Что это значит по-простому? Галицкий доложил сверху, чтобы Мусаев получил усиление под ЛЧ . Были недешевые трансферы, заключались дорогие личные контракты.

Одновременно вспомните продажу Игнатьева зимой «Рубину» и новость, что ряд легионеров покинут команду. Неудачный рывок в группу ЛЧ оказался дорогим удовольствием. Клуб в прошлом году потратил почти 5 миллиардов рублей, но отбил лишь три из них. Значит, в этом на трансферы денег будет меньше. Такие разборы полезны, ведь показывают вам будущее.

Например, ЦСКА стоял на месте, снова заработали 2.7 млрд рублей, но у них большой чистый убыток – сказался трансфер Влашича, отсутствие дорогостоящих продаж. Да и долги пришлось отдавать, пока кредитор не получил клуб почти целиком. В 2020-м у «армейцев» будет другая бухгалтерия, ведь сменился владелец. Но вряд ли стоит рассчитывать на дармовые деньги, просто ищут инвесторов.

Никто, кроме «Зенита», из разобранной семерки самых богатых клубов лиги не сможет совершать дорогие трансферы без параллельных продаж или новых долгов. Причем вечно идти в «минусе» не разрешат правила УЕФА . Нужно работать, как «Ростов», клуб неплохо прошел прошлый год, выручка соразмерна с расходами – больше 2 миллиардов. Но по южанам ударит отсутствие фанатов, им очень нужно в еврокубки.

Как видите, даже желание «Краснодара», ЦСКА и «Ростова» играть в футбол, а не завершить чемпионат досрочно, объяснимо финансами. Важно, чтобы все рекламные и прочие доходы сохранились, иначе наступит кризис. Разобрав восьмерку самых богатых, где «Зенит» по выручке опережает «Ростов» в пять раз, переходим ко второй восьмерке, ведь там суммы меньше, а логики нет вообще.

«Оренбург» сумел выручить 1.2 миллиарда рублей – жирный контракт с генеральным спонсором позволяет стать вторым по богатству середняком. А первый — «Сочи». Заработав 448 миллионов, параллельно потратили еще 1.5 миллиарда. Набирали команду, вложили 2 миллиарда, как «Ростов». А вот выручка «Арсенала» ниже, около миллиарда, хотя сумма уже является приростом на 65 % от того, что было в 2018-м году. Спонсоры скинулись на игру в ЛЕ , но команда подвела.

У туляков могли быть проблемы, но у них нет убытков. Впрочем, по бухгалтерии нет их ни у «Урала» — хотя декларация выручки в 171 тысячу рублей забавляет, когда речь идет о почти миллиарде оборота, или у «Уфы» — тут как раз ничего удивительного, Газизов расставался с игроками. Стоп, а почему у команды Евсеева выручка лишь 203.2 млн, а чистая прибыль — 370.9? Вот эта цифры первая в таблице, что не играет с логикой.

А что сказать о «Крыльях Советов» и «Тамбове»? Расходы на эти клубы ложатся на шею местным бюджетам, и нести ношу никто не хочет. Также в РПЛ есть клуб, по которому нет данных у Федеральной налоговой службы, или же у «Рейтинга Букмекеров» — речь об «Ахмате». Хотя это не удивительно, уже привычное дело. Понятно, что грозненцы заметно богаче «Тамбова» или «Крыльев Советов». Но вряд ли выше «Ростова» по бюджету, хотя точно не последние:

Короткое резюме после анализа данных

- даже в прошлом году до кризиса у шести клубов РПЛ были серьезные убытки. И только частные клубы «Краснодар» и «Сочи» могли себе их позволить;

- выручка одного «Зенита» равна выручке девяти других клубов, начиная с самого бедного, причем в список попадают «Ростов» и ЦСКА . Разные миры, «Зенит» и все остальные;

- откровений немного, ведь о бюджетах клубов РПЛ рассказываем каждый ход, а это – расходы. Но после данных о доходах возникает вопрос, почему «Рубин» такой богатый, но так низко в таблице? Загадка;

- важно правильно оценивать эти данные. Если у «Сочи» выручка 0.5 миллиарда, а убытки – 1.5, то южный клуб примерно на 9-м месте по бюджету в РПЛ , а не в хвосте. Также «Спартак» богаче, чем «Локомотив», а «Краснодар», чем «Динамо». Надо учитывать еще и убытки;

- в РПЛ нет ни одного реально прибыльного клуба, кроме «Уфы», но суммы там небольшие. А вот называть «Зенит» прибыльным неправильно. Хотя бы потому, что доля спонсорских денег в 11.3 миллиардах выручки существенная. А поделите на два – получите «Спартак», но с большими убытками;

- рассказывать о страшных убытках «Краснодара» не стоит. Попытались усилить состав. Конечно, теперь надо думать, как параллельно покупать и получать деньги за игроков, но 2 миллиарда рублей это примерно 26 млн евро, а только на трансферах заработали за сезон примерно 20. Но Скопинцев, Намли и Игнатьев ушли зимой, а цифры за 2019-м год;

- «Динамо» дали хорошие деньги. Если «Ростов» рванул за счет успехов на поле – убедили руководство области, спонсоров и фанатов, то «Динамо» с убытков в миллиард перескочило к выручке в 4 миллиарда – такой потенциал надо использовать на поле;

- на РПЛ давали достаточно денег, но в 2020-м все может измениться. Финансовые проблемы будут почти у всех. Но «Сочи» или «Краснодар» могут их решить. «Зениту», «Локомотиву», «Спартаку», «Динамо» и «Рубину» есть куда падать, сократив расходы. Остальным будет сложнее;

- тяжело понять, как собираются выжить «Крылья Советов» и «Тамбов»? Первые по выручке в 58 раз беднее, чем «Зенит», вторые – почти в 100 раз. Когда вам скажут, что РПЛ готова к расширению, запомните эту разницу в сто раз. Даже «Спартак» по бюджету, судя по данным, на 40 % беднее, чем лидер «Зенит», а о середняках и аутсайдерах можно не начинать;

- глобальный вывод неутешительный – даже до кризиса в РПЛ не было ни одного клуба, что твердо стоял на ногах, а перекладывания из одного кармана в другой не делает «Зенит» или «Краснодар» богатыми. «Локомотив» выходит в ноль с помощью ЛЧ , а без нее все будет хуже. И «Спартаку» срочно нужны еврокубки, чтобы не было распродажи. Нет финансово здоровых, но есть клубы с доступом к ресурсам;

- задача 10-11 клубов – не превратиться в «Амкар», «Кубань» или «Тосно». А понять, насколько далеко РПЛ от звания прибыльного бизнеса, поможет простое сравнение. В среднем за сезон на клуб Бундеслиги припадает по 223 млн евро доходов, а в РПЛ речь о 35 млн евро. Разница в шесть раз! А если добавить убытки, то получится намного меньше.