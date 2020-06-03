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«Монако» готов продать Бен-Йеддера за 40 млн евро

сегодня, 11:53

«Монако» намерен продать форварда Виссама Бен-Йеддера в ближайшее трансферное окно. «Монегаски» столкнулись с финансовыми трудностями из-за непопадания в еврокубки по итогам досрочно завершенного розыгрыша Лиги 1. В связи с этим они решили продать Бен-Йеддера. «Монако» готов отпустить нападающего в другой клуб, если за него предложат около 40 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на El Desmarque.

Отметим, ранее стало известно, что руководство «Монако» собирается устроить масштабную распродажу игроков команды.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:32
Непонятно зачем вообще Бен Йеддера занесло в Монако.
Adepta
Adepta
сегодня в 12:22
Дорого.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:13, ред.
Понабрали оптом туристов, теперь мучаются . .
SSPZ
SSPZ
сегодня в 11:55
посмотрим как получится
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