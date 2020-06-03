«Монако» готов продать Бен-Йеддера за 40 млн евро

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сегодня, 11:53

«Монако» намерен продать форварда в ближайшее трансферное окно. «Монегаски» столкнулись с финансовыми трудностями из-за непопадания в еврокубки по итогам досрочно завершенного розыгрыша Лиги 1. В связи с этим они решили продать Бен-Йеддера. «Монако» готов отпустить нападающего в другой клуб, если за него предложат около 40 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на El Desmarque.

Отметим, ранее стало известно, что руководство «Монако» собирается устроить масштабную распродажу игроков команды.