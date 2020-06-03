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Бербатов: «Игало нужно бороться за постоянный контракт в „Ман Юнайтед“»

сегодня, 18:24

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что форварду МЮ Одиону Игало нужно бороться за постоянный контракт с клубом. 30-летний нигериец арендован манкунианцами у китайского «Шанхая Шэньхуа». 

Теперь, когда он остается в МЮ до 31 января 2021 года, перед Игало стоит огромная задача доказать, что это было правильное решение со стороны клуба. Почему бы ему не доказать клубу, что он может остаться на совсем и не побороться за постоянный контракт? Он отлично усилил команду.

В текущем сезоне на счету Игало 4 матча в АПЛ (без голов) и 3 поединка в Лиге Европы (2 гола и 1 голевая передача).

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:37
30-ти летний игрок не должен нуждаться в таких советах.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:25
Так он и борется.
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