Бербатов: «Игало нужно бороться за постоянный контракт в „Ман Юнайтед“»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что форварду МЮ Одиону Игало нужно бороться за постоянный контракт с клубом. 30-летний нигериец арендован манкунианцами у китайского «Шанхая Шэньхуа».
Теперь, когда он остается в МЮ до 31 января 2021 года, перед Игало стоит огромная задача доказать, что это было правильное решение со стороны клуба. Почему бы ему не доказать клубу, что он может остаться на совсем и не побороться за постоянный контракт? Он отлично усилил команду.
В текущем сезоне на счету Игало 4 матча в АПЛ (без голов) и 3 поединка в Лиге Европы (2 гола и 1 голевая передача).