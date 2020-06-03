Бербатов: «Игало нужно бороться за постоянный контракт в „Ман Юнайтед“»

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сегодня, 18:24

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что форварду МЮ нужно бороться за постоянный контракт с клубом. 30-летний нигериец арендован манкунианцами у китайского «Шанхая Шэньхуа».

Теперь, когда он остается в МЮ до 31 января 2021 года, перед Игало стоит огромная задача доказать, что это было правильное решение со стороны клуба. Почему бы ему не доказать клубу, что он может остаться на совсем и не побороться за постоянный контракт? Он отлично усилил команду.