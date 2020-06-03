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Игало: «Мы приближаемся к игровой форме, всё идет хорошо»

сегодня, 15:35

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало в общении с MUTV высказался о возвращении команды к тренировкам.

Я становлюсь лучше каждый день. Я всё еще ежедневно работаю над собой, и в последние две недели мы тренируемся вместе, так что мы приближаемся к игровой форме. Приходит резкость, улучшается форма, всё идет хорошо.

Знаете, это странно, потому что ты должен стоять в двух метрах от партнеров по команде, когда тебе надо что-то им сказать. Иногда нужно приблизиться, чтобы дать им некоторые знаки, но сейчас нужно держать дистанцию в два метра, и это как-то странно. Но мы должны делать так, чтобы мы были в безопасности, а игра могла продолжаться. Мы готовы делать это, и мы рады делать это.

Напомним, что Игало выступает в МЮ на правах аренды из «Шанхай Шэньхуа». Ранее манкунианцы продлили арендное соглашение до января.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 16:13
Игра на поле покажет, какой уровень
Erlov
Erlov
сегодня в 15:44
Скоро увидим это хорошо.
BZ2315
BZ2315
сегодня в 15:35
Вот и прекрасно.
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