Игало: «Мы приближаемся к игровой форме, всё идет хорошо»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в общении с MUTV высказался о возвращении команды к тренировкам.

Я становлюсь лучше каждый день. Я всё еще ежедневно работаю над собой, и в последние две недели мы тренируемся вместе, так что мы приближаемся к игровой форме. Приходит резкость, улучшается форма, всё идет хорошо.

Знаете, это странно, потому что ты должен стоять в двух метрах от партнеров по команде, когда тебе надо что-то им сказать. Иногда нужно приблизиться, чтобы дать им некоторые знаки, но сейчас нужно держать дистанцию в два метра, и это как-то странно. Но мы должны делать так, чтобы мы были в безопасности, а игра могла продолжаться. Мы готовы делать это, и мы рады делать это.