Калитвинцев: «Нельзя пить за три дня до матча, после — пожалуйста»

Бывший главный тренер «Динамо» в шоу «Вацко лайв» рассказал, как выгнал форварда Виктора Леоненко из команды, когда тренировал «Говерлу», ранее называющуюся «Закарпатье»:

Очень спокойно к этому отношусь. Витя Леоненко у меня был в команде в «Закарпатье». Когда можно было – можно было. Один раз он выпил, когда нельзя было, я его выгнал из команды. Сказал, чтобы ему купили билет на поезд и до свидания.

Нельзя пить за три дня до матча или еще ближе, после – пожалуйста. Утрируя, если это пиво, которое может помешать ему в матче, тогда нельзя.

Если более конкретно. Мы сыграли в воскресенье, у нас в понедельник тренировка, во вторник – выходной. Выпил он после матча пиво, потом пробежался, погнулся, попарился, после этого поехал домой и выпил еще немного пива. В среду тренировка – никаких проблем, ни веса, ни давления.

А, допустим, в этот день он приехал пьяный или хорошо выпивший. Пьяным его, честно говоря, не видел ни разу. Вот это значит нельзя. У тебя было время. Сказал, чтобы покупали ему билет и до свидания.

Ко мне пришли футболисты, стали за него просить, а я говорю: «Нет». Они сказали, что берут ответственность. Я сказал, что доверяю им, но если Леоненко еще раз такое сделает – уедут вместе с ними. Они сказали, что готовы.

Несколько дней с ним не разговаривали. Потом я ему сказал, что серьезно так сделаю. Он ответил: «Да ладно, виноват». И больше никаких проблем. Это о моем отношении: если можно – то можно, нельзя – значит, нельзя.