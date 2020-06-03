Помощник тренера «Байера»: «Хаверц обладает элегантностью Зидана»

Ассистент главного тренера «Байера» Марсель Даум сравнил полузащитника с легендой «Реала» .

Если вы видите, как он играет, это говорит вам обо всем. Для меня он обладает элегантностью Зидана. Если вы видите его движение, он очень элегантен, он всегда спокоен. Он довольно быстрый. Это большой бонус.

Он отличный игрок. Хаверц забивает голы, он великолепен в воздухе. Я не могу сказать, что он будет лучшим немецким игроком, но у него есть талант, и нет никаких ограничений. У него признаки Зидана.

Я не знаю, что произойдет, но «Байер» является подходящим местом для его развития и совершенствования. Единственное, что я знаю, это то, что «Байер» не продаст его за маленькие деньги.