Белоус: «Болельщики будут управлять „Спартаком“? Это утопия»

Бывший генеральный директор «Москвы» рассказал о планах владельца «Спартака» передать клуб в управление болельщикам.

Федун мечтает спустя какое-то время передать управление клубом болельщикам? Мне кажется, это утопия. Не я один не понимаю, как это можно реализовать. Пока это слишком убыточная история, чтобы выставлять акции «Спартака» на IPO. А болельщики лишние 100 рублей потратить не хотят. Население у нас вообще любит халяву. Даже богатые бизнесмены часто просят пустить их в ложу бесплатно — лишь бы не платить за билет. Какие тут могут быть акции?

В последние десять лет вокруг клуба вертелось слишком много посторонних людей, которые открывали двери кабинетов ногой, чувствуя себя как дома. Такого быть не должно. Виноват в этом владелец. Без железной руки порядок невозможен.