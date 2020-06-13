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Белоус: «Болельщики будут управлять „Спартаком“? Это утопия»

13 июня 2020, 10:42

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус рассказал о планах владельца «Спартака» Леонида Федуна передать клуб в управление болельщикам.

Федун мечтает спустя какое-то время передать управление клубом болельщикам? Мне кажется, это утопия. Не я один не понимаю, как это можно реализовать. Пока это слишком убыточная история, чтобы выставлять акции «Спартака» на IPO. А болельщики лишние 100 рублей потратить не хотят. Население у нас вообще любит халяву. Даже богатые бизнесмены часто просят пустить их в ложу бесплатно — лишь бы не платить за билет. Какие тут могут быть акции?

В последние десять лет вокруг клуба вертелось слишком много посторонних людей, которые открывали двери кабинетов ногой, чувствуя себя как дома. Такого быть не должно. Виноват в этом владелец. Без железной руки порядок невозможен.

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Все комментарии
makkie
makkie
13 июня 2020 в 19:01
Да понятно, что это всего лишь идея Федуна.
Может кто из доброжелателей шепнул, а барин тут же вывалил новость на обозрение СМИ. Еще и проект хочет подготовить.

Ерунда это всё. До передачи клуба болельщикам дело не дойдет. Максимум сменится владелец Спартака. И то не факт!
dok66
dok66
13 июня 2020 в 18:11
Один колхоз будет управлять другим колхозом ? Или Федун в который раз перечитал Владимира Ильича ? Абсурд
Санчо Панса
Санчо Панса
13 июня 2020 в 17:49
Конечно это утопия) Пока Лене Федуну этот нефтяной проект не надоел, то он главный😎
lobsterdam
lobsterdam ответ Армейская душа (комментарий удален) (раскрыть)
13 июня 2020 в 16:12
подобные неуважительные эскапады непростительны для юного и начинающего фана великого клуба Манчестер Юнайтед!
lobsterdam
lobsterdam ответ Армейская душа (комментарий удален) (раскрыть)
13 июня 2020 в 16:08
    МапС
    МапС
    13 июня 2020 в 15:30
    Спартак Федуну нужен. Тушино уже застроил, Сокольники следующие.
    нечитайло
    нечитайло
    13 июня 2020 в 15:00
    К чему тогда эти разговоры
    VAN ARM
    VAN ARM ответ lobsterdam (раскрыть)
    13 июня 2020 в 14:47
    народная команда и получилась)))))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ lobsterdam (раскрыть)
    13 июня 2020 в 14:10
    🌽 по пролетарски!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    13 июня 2020 в 13:59
    пролетарии всех стран, соединяйтесь! скоро деревянный конь в "детском мире" пер--т, ждите!
    ermak6848
    ermak6848
    13 июня 2020 в 13:53
    если по - рулят , то пусть так и будет...
    Лысый-Шарлатан
    Лысый-Шарлатан
    13 июня 2020 в 13:04
    Они себя в обществе вести не умеют какой там клуб, ну смех просто)
    Сп62
    Сп62
    13 июня 2020 в 12:55
    Фанаты это эмоции. А эмоции и разум редко уживаются вместе. Кроме вреда эта идея ничего не может принести клубу.
    Zenit_84
    Zenit_84
    13 июня 2020 в 12:39
    По удаленке будут управлять
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    13 июня 2020 в 12:37
    Мнение болельщиков должно учитываться, но управление клубом болельщиками это утопия. Нужен толковый управляющий и денежные вливания. Федун на российскую нефть только себя теперь хочет содержать?
    Cir Braun
    Cir Braun
    13 июня 2020 в 12:15
    Спартак и без болельщиков до пердива дойдет.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ lobsterdam (раскрыть)
    13 июня 2020 в 12:13
    "Аврора", живее всех живых).
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    13 июня 2020 в 12:11
    Если этот бред наступит, можно будет потихонечку готовиться к забвению спартака.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Армейская душа (комментарий удален) (раскрыть)
    13 июня 2020 в 12:07
    не следует слишком уж прямолинейно воспринимать написанное, постарайтесь, уважаемый, напрячься и подключить фантазию...
    ABir
    ABir
    13 июня 2020 в 12:01
    У нас по Конституции тоже все принадлежит народу и он всем управляет. Наверное Федун и здесь что-то подобное имел ввиду
    lobsterdam
    lobsterdam
    13 июня 2020 в 12:01
    в 1917 году матросы попытались управлять крейсером "Аврора и что из этого вышло?
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    13 июня 2020 в 11:50
    Соглашусь - это утопия)
    Но у кого будет больше акций тот и сможет участвуя в голосовании проталкивать свои проекты.
    Kuvan
    Kuvan
    13 июня 2020 в 11:45
    Они им давно управляют и разрушают.
    Great Chris
    Great Chris
    13 июня 2020 в 10:54
    https://m.soccer.ru/users/mikki-maus-iz-milana
    Посмотрите, что у него в профиле
    drug01
    drug01
    13 июня 2020 в 10:46
    Спартак всегда впереди!!!!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    13 июня 2020 в 10:44
    Воздушный замок основанием которого является бездонная пропасть.
    drug01
    drug01
    13 июня 2020 в 10:44
    Это очень хорошо
    mihaluch
    mihaluch
    13 июня 2020 в 10:44
    абсолютно согласен
    Гость
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