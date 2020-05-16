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«Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в организации договорного матча

сегодня, 10:09

Испанские СМИ сообщают, что «Хетафе» и «Вильярреал» находятся под подозрением в организации договорного матча.

Утверждается, что некоторым игрокам «Вильярреала» были выплачены деньги за достижение необходимого результата в заключительном матче Ла Лиги сезона-2018/19. Встреча завершилась со счетом 2:2, по результатам сезона «Хетафе» занял шестое место, отстав на два очка от «Валенсии», которой досталось право сыграть в Лиге чемпионов.

В организации договорного матча мог быть замешан капитан «Хетафе» Хорхе Молина.

«Хетафе» и «Вильярреал» отрицают обвинения и уже заявили о готовности предоставить необходимые данные для расследования.

Ранее мы сообщали, что «Олимпиакосу» грозит понижение в классе из-за договорных матчей.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:56
опять буря в стакане)))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 10:21
Буря в стакане. А если бы они выиграли и догнали Валенсию, то получили-бы больше бабла за участие в ЛЧ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:10
Доказать будет очень трудно.
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