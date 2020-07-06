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Актёр Дмитрий Назаров опубликовал стихотворение о поражении "Спартака"

06 июля 2020, 20:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовЗавершен

Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком московского «Спартака», опубликовал стихотворение о поражении «красно-белых» в матче 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3).

Слёзы горькие текут
От пощёчины «Тамбова»,
В назиданье «Спартаку»,
Поросёнка съем… живого!
Хватит корчиться, восстань!
В имени твоём восстанье,
А позор, такая дрянь,
Вызывает привыканье.

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oFANATo
oFANATo
06 июля 2020 в 23:00, ред.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ dzvinka (раскрыть)
06 июля 2020 в 22:52
Наоборот, он раньше только после побед чаще всего отписывался, даже песенки под гитару пел. Но щас череда поражений, а выступить хочеЦЦа. Как-то так...
Слайш
Слайш
06 июля 2020 в 22:18
какой клуб, такие и болельщики ) чему удивляться )
VAN ARM
VAN ARM
06 июля 2020 в 21:34
не всё так плохо)) могло хуже быть наверное)))
VAN ARM
VAN ARM ответ МапС (раскрыть)
06 июля 2020 в 21:34
но кто то должен))
dzvinka
dzvinka
06 июля 2020 в 21:33
эти стишки... эта фотка... чет с кукушкой явно не то в усатого. А че ж он после побед не строчит свои памфлеты?
МапС
МапС
06 июля 2020 в 20:42
Footbolista
Footbolista
06 июля 2020 в 20:32
Поросят живых жевать
И врагу не пожелать.
Лучше выпить 300 водки
И бомжам "вцепиться в глотки"...
112910415
112910415
06 июля 2020 в 20:31
текст адекватный в этот раз
МапС
МапС
06 июля 2020 в 20:30
Поросёнок то в чём виноват?
Gunslinger
Gunslinger
06 июля 2020 в 20:29
Одно и то же лицо..... Или рыльце???? :)))
spartak kursk
spartak kursk
06 июля 2020 в 20:28, ред.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЁ ПЕРЕТРУТ...
Остаётся дождаться,когда команда начнёт трудиться...Терпеть вроде научились)))
Сп62
Сп62
06 июля 2020 в 20:22
Д. Назарова понимаю. Многие болельщики Спартака сейчас в недоумении. Что с командой? На что можно рассчитывать?
shlomo
shlomo
06 июля 2020 в 20:10
Ну вот такая реакция....а то все кечился...
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