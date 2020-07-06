Актёр Дмитрий Назаров опубликовал стихотворение о поражении "Спартака"

Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком московского «Спартака», опубликовал стихотворение о поражении «красно-белых» в матче 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:3).
Слёзы горькие текут
От пощёчины «Тамбова»,
В назиданье «Спартаку»,
Поросёнка съем… живого!
Хватит корчиться, восстань!
В имени твоём восстанье,
А позор, такая дрянь,
Вызывает привыканье.
И врагу не пожелать.
Лучше выпить 300 водки
И бомжам "вцепиться в глотки"...
Остаётся дождаться,когда команда начнёт трудиться...Терпеть вроде научились)))