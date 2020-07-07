Бартомеу: «Маловероятно, что вернём Неймара этим летом»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу в интервью RAC1 прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб форварда ПСЖ Неймара.
Это маловероятно, ведь сейчас топ-клубы переживают экономический кризис.
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу в интервью RAC1 прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб форварда ПСЖ Неймара.
Это маловероятно, ведь сейчас топ-клубы переживают экономический кризис.
в тренеры
в тренеры
Личные интересы нам не нужны и тупые принципы,главное успех команды
Личные интересы нам не нужны и тупые принципы,главное успех команды