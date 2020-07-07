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Бартомеу: «Маловероятно, что вернём Неймара этим летом»

07 июля 2020, 12:00

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу в интервью RAC1 прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб форварда ПСЖ Неймара.

Это маловероятно, ведь сейчас топ-клубы переживают экономический кризис.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
07 июля в 18:04
Он покаялся,такие прощаются.Ты никогда не ошибался и не сожалел?
112910415
112910415
07 июля в 17:08
похоже, совсем потОм ...
в тренеры
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
07 июля в 16:44
Одна вода и ничего по сути.Вы не в курсе,что именно поведение человека характеризует его???Человек "плюнул" на Барсу и повелся на бабло,а некоторых это не особо волнует,им не нужны "тупые принципы"....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
07 июля в 15:50
Главное не как он ушел и кто он по жизни,для нас главное,чтобы он вернулся в Барсу и спасал команду.
Личные интересы нам не нужны и тупые принципы,главное успех команды
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
07 июля в 14:01
Проблема не в отсутствии Неймара,а в том,что лидеры постарели и не могу показывать прежнюю игру каждый матч.Вообще не понимаю, как не позорно болельщику Барсы желать возвращения,таким образом ушедшего игрока....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 июля в 13:28
У Барсы есть один верный способ преодолеть экономический кризис, но Бартомеу скорее застрелится чем продаст Его..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 13:24, ред.
Кому он нужен , клоун...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
07 июля в 13:24
Без Неймара Барса превратилась в середняк.Чем три игррка покупать лучше одного Неймара,он пол команды.
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