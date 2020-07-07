Ловчев: «Даже если Месси придет в „Спартак“, мы будем плеваться»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.

Отставка Цорна совершенно не удивила. Результатов нет, Тиль, которого привели, сидит на лавочке, Шюррле приехал больной, хотя сначала показывал свой уровень. Видно, что ничего не сложилось. Если проследить всё руководство Федуна — с 2003 года 14 главных тренеров были у руля команды. Такое может быть в приличной команде?

Один раз я встретился с Цорном — прекрасный молодой человек. Но мы же смотрим, какой он специалист. Рыба гниет с головы. Цорн пригласил Тедеско? Он серьезный европейский специалист? Сколько он в «Шальке» работал, один год? Где работал Цорн раньше? Это вопрос большому руководству «Спартака», кого они берут на работу.

Газизов или Васильев? Ни одного, ни другого не знаю. Но вижу, что в «Уфе» проводится хорошая работа. Один трансфер Зинченко чего стоит. Такое ощущение, что в «Спартаке» сидят и ждут старика Хоттабыча. Я вам гарантирую, что даже если Месси придет в «Спартак», мы будем плеваться. Сейчас он хочет уйти из «Барселоны», потому что в команду не покупают достойных игроков.