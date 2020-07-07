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Ловчев: «Даже если Месси придет в „Спартак“, мы будем плеваться»

07 июля 2020, 18:48

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.

Отставка Цорна совершенно не удивила. Результатов нет, Тиль, которого привели, сидит на лавочке, Шюррле приехал больной, хотя сначала показывал свой уровень. Видно, что ничего не сложилось. Если проследить всё руководство Федуна — с 2003 года 14 главных тренеров были у руля команды. Такое может быть в приличной команде?

Один раз я встретился с Цорном — прекрасный молодой человек. Но мы же смотрим, какой он специалист. Рыба гниет с головы. Цорн пригласил Тедеско? Он серьезный европейский специалист? Сколько он в «Шальке» работал, один год? Где работал Цорн раньше? Это вопрос большому руководству «Спартака», кого они берут на работу.

Газизов или Васильев? Ни одного, ни другого не знаю. Но вижу, что в «Уфе» проводится хорошая работа. Один трансфер Зинченко чего стоит. Такое ощущение, что в «Спартаке» сидят и ждут старика Хоттабыча. Я вам гарантирую, что даже если Месси придет в «Спартак», мы будем плеваться. Сейчас он хочет уйти из «Барселоны», потому что в команду не покупают достойных игроков.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID ответ League1 (раскрыть)
12 июля в 08:54
    League1
    League1 ответ DEIVID (раскрыть)
    09 июля в 01:03
    Ну а хто, если не медвепут? Он же уже наворовался. Акромя него некого... Знакомая позиция дуремаров.
    112910415
    112910415
    08 июля в 04:52
    эмоций хватает, факт
    cska1948
    cska1948
    07 июля в 22:58
      DEIVID
      DEIVID ответ League1 (раскрыть)
      07 июля в 21:32
      Глупое сравнение выбрал. Выдвини свою кандидатуру. А то все ныть только привыкли, но при этом ничего не делать. Критикуешь - предлагай!
      League1
      League1 ответ DEIVID (раскрыть)
      07 июля в 21:29
      Аха, заслуживает... У нас вон медвепут до смерти собрался презиком быть. Тоже наверное заслуживает...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      07 июля в 20:24
      В том то и дело, Серафимович! Только Месси еще пока дружит с головой и конечно себя уважает) Идти в Спартак это значит соглашаться с понижением в классе.
      pomor 445
      pomor 445
      07 июля в 20:21
      Рыба гниет с головы.
      ---------------------------------------------------------
      Это, если голова есть.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      07 июля в 20:20
      Сидят и ждут, когда очередная "жертва 79..я", но "мы" молча наблюдают на судейский произвол, чтобы указать потом, что они все равно будут плеваться.
      oFANATo
      oFANATo
      07 июля в 19:58
      Ловчев, да же если Месси не придет, все равно придется плеваться.
      DEIVID
      DEIVID ответ NGYRZ (раскрыть)
      07 июля в 19:55
      Причём тут вообще Месси. Деньги у Барсы есть. И трансферы дорогостоящие это подтверждают. Другое дело что всё это в молоко. Дембеле пока не заиграл, де Йонг тоже найти себя не может. С трансфером Гризмана вообще не попали. Как и до этого с Малькомом. А эти безуспешные попытки укрепить оборону - Умтити, Лангле.
      Не надо лезть в карман Месси. Раз платят - значит заслуживает.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      07 июля в 19:54
      Признание матерого и седого спартача о том, что "ему плеваться хочется", когда речь заходит о Спартаке,о многом говорит. Не буду перечислять , и так все знают.
      Legend 6
      Legend 6 ответ NGYRZ (раскрыть)
      07 июля в 19:38
      Не так. У барсы есть деньги на покупку 4-5 топовых игроков. Достаточно вспомнить финансовые отчеты Бартомеу.
      До покупки того же Гризманна, и капитаны и кулес и часть совета директоров, говорили что не наш вариант. Но их не послушали. Вот и результат. Полтора года человек не играет.
      mortid
      mortid
      07 июля в 19:37
      Месси не заиграет в РПЛ, ему нужен футбол, а тут "ОНО".
      Red blu
      Red blu
      07 июля в 19:35
      Следующего из спартака попрут Тедеско.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      07 июля в 19:34
      Зато вся страна угорает, а не плюётся....
      ermak6848
      ermak6848
      07 июля в 19:30, ред.
      а, что ему Мессе делать в России..!?
      NGYRZ
      NGYRZ ответ Legend 6 (раскрыть)
      07 июля в 19:21
      А что, хочешь сказать это не так?!
      Aguer
      Aguer
      07 июля в 19:19
      Команда такая, что поделаешь.
      LOpp
      LOpp ответ Legend 6 (раскрыть)
      07 июля в 19:18
      Мирзов универсал))
      VAN ARM
      VAN ARM
      07 июля в 19:17
      так возглавь и покажи как надо))))
      Legend 6
      Legend 6 ответ NGYRZ (раскрыть)
      07 июля в 19:17
      Эксперты из Реала подъехали)
      Legend 6
      Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
      07 июля в 19:16
      Они с Мирзовым играют на разных позициях)
      NGYRZ
      NGYRZ
      07 июля в 19:16
      Сейчас Месси хочет уйти из «Барселоны», потому что в команду не покупают достойных игроков.
      _________

      Во первых, он получает зарплату 4-5 топовых игроков, и за эту зарплату он в одиночку должен приносить трофеи ЛЧ через год, а не отрываться на Эспаньолах и Мальорках.

      Во-вторых, опять же чтобы купить и в добавок еще платить топовым игрокам нужны финансы, а откуда их взять, если уже упомянутый Месси получает зарплату 4-5 топ игроков и при этом каждый год переписывает контракт!
      "Такое может быть в приличной команде?"© Ловчев Е.
      LOpp
      LOpp
      07 июля в 19:04
      Резиуан Мирзов этого Месси плотно на лавку посадит.... ещё скотчем обматает, чтоб наверняка.
      STVA 1
      STVA 1
      07 июля в 18:59
      Наболело у деда))
      cska vperiod
      cska vperiod
      07 июля в 18:52
      Даже гном не знает, что такое спартак.
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