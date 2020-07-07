Ловчев: «Даже если Месси придет в „Спартак“, мы будем плеваться»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.
Отставка Цорна совершенно не удивила. Результатов нет, Тиль, которого привели, сидит на лавочке, Шюррле приехал больной, хотя сначала показывал свой уровень. Видно, что ничего не сложилось. Если проследить всё руководство Федуна — с 2003 года 14 главных тренеров были у руля команды. Такое может быть в приличной команде?
Один раз я встретился с Цорном — прекрасный молодой человек. Но мы же смотрим, какой он специалист. Рыба гниет с головы. Цорн пригласил Тедеско? Он серьезный европейский специалист? Сколько он в «Шальке» работал, один год? Где работал Цорн раньше? Это вопрос большому руководству «Спартака», кого они берут на работу.
Газизов или Васильев? Ни одного, ни другого не знаю. Но вижу, что в «Уфе» проводится хорошая работа. Один трансфер Зинченко чего стоит. Такое ощущение, что в «Спартаке» сидят и ждут старика Хоттабыча. Я вам гарантирую, что даже если Месси придет в «Спартак», мы будем плеваться. Сейчас он хочет уйти из «Барселоны», потому что в команду не покупают достойных игроков.
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В приличной - НЕТ! В СпаМе возможно ВСЁ!
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В приличной - НЕТ! В СпаМе возможно ВСЁ!
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Это, если голова есть.
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Это, если голова есть.
Не надо лезть в карман Месси. Раз платят - значит заслуживает.
Не надо лезть в карман Месси. Раз платят - значит заслуживает.
До покупки того же Гризманна, и капитаны и кулес и часть совета директоров, говорили что не наш вариант. Но их не послушали. Вот и результат. Полтора года человек не играет.
До покупки того же Гризманна, и капитаны и кулес и часть совета директоров, говорили что не наш вариант. Но их не послушали. Вот и результат. Полтора года человек не играет.
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Во первых, он получает зарплату 4-5 топовых игроков, и за эту зарплату он в одиночку должен приносить трофеи ЛЧ через год, а не отрываться на Эспаньолах и Мальорках.
Во-вторых, опять же чтобы купить и в добавок еще платить топовым игрокам нужны финансы, а откуда их взять, если уже упомянутый Месси получает зарплату 4-5 топ игроков и при этом каждый год переписывает контракт!
"Такое может быть в приличной команде?"© Ловчев Е.
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Во первых, он получает зарплату 4-5 топовых игроков, и за эту зарплату он в одиночку должен приносить трофеи ЛЧ через год, а не отрываться на Эспаньолах и Мальорках.
Во-вторых, опять же чтобы купить и в добавок еще платить топовым игрокам нужны финансы, а откуда их взять, если уже упомянутый Месси получает зарплату 4-5 топ игроков и при этом каждый год переписывает контракт!
"Такое может быть в приличной команде?"© Ловчев Е.