Червиченко: «Цорна взяли в качестве эксперимента»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.

Человек до этого не был специалистом в этой области. Просто взяли в качестве эксперимента. В «Спартаке» любят эксперименты, вот это очередной. Что мы имеем на выходе? Команда болтается между 6-м и 8-м местом, причем 6-я строчка будет как подарок. Нет игры, нет спортивных результатов. Может, есть что-то по спортивному бизнесу? Но нет, здесь тоже получается полная задница. Потрачено почти больше 40 миллионов, где-то под 50 на трансферы, но посмотрите: Тиль — 20 миллионов, Крал — 12 миллионов, Соболев в районе пяти. Разве они играют на такие суммы? Команда потратила почти столько же, сколько и «Зенит».

Думаю, Тедеско оставят, я бы не стал связывать две эти вещи сейчас. Всё, за что отвечал Цорн — неудача, а с Тедеско ситуация похожая, но тут не знаю.