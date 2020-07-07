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Червиченко: «Цорна взяли в качестве эксперимента»

07 июля 2020, 18:32

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.

Человек до этого не был специалистом в этой области. Просто взяли в качестве эксперимента. В «Спартаке» любят эксперименты, вот это очередной. Что мы имеем на выходе? Команда болтается между 6-м и 8-м местом, причем 6-я строчка будет как подарок. Нет игры, нет спортивных результатов. Может, есть что-то по спортивному бизнесу? Но нет, здесь тоже получается полная задница. Потрачено почти больше 40 миллионов, где-то под 50 на трансферы, но посмотрите: Тиль — 20 миллионов, Крал — 12 миллионов, Соболев в районе пяти. Разве они играют на такие суммы? Команда потратила почти столько же, сколько и «Зенит». 

Думаю, Тедеско оставят, я бы не стал связывать две эти вещи сейчас. Всё, за что отвечал Цорн — неудача, а с Тедеско ситуация похожая, но тут не знаю.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
07 июля в 20:15
За трансферы всё-таки надо спрашивать когда в команде есть тренер. А в Спартаке он отсутствует.
oFANATo
oFANATo
07 июля в 19:31
Цорн избежал вылета вместе со спартаком в пердив.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 19:18
правильно)) на собаках было бы жалко ))а на цорне в самый раз))
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 18:51
Сама команда как эксперимент.
Zozuig
Zozuig
07 июля в 18:39
Его папа Прядкин поставил, чтобы нажиться.
Yurza
Yurza
07 июля в 18:34
В спартаке любой эксперимент обречен на провал или пердив.
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