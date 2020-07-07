Устранение Цорна. Что снова происходит в «Спартаке»?

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сегодня, 18:00

Совет директоров собрался, чтобы выпилить из клуба молодого генерального директора. «Соккер.ру» — о Цорне, Тедеско, Федуне и будущем «Спартака».

В первые минуты после сообщения об увольнении Томаса Цорна из «Спартака» посыпались сообщения с вопросами, здравицами Федуну, насмешками и откровенным непониманием происходящего. А я вот совсем не понимаю, откуда такой ажиотаж. По-моему, «Спартак» действует в строгом соответствии с двумя своими основными принципами:

1. Нас невозможно сбить с пути, нам все равно, куда идти.

2. Весело — и черт с ним! (вместо «черта» в оригинале другое слово).

Нет ничего шокирующего и необычного в отставках и назначениях тренеров и всякого рода директоров в «Спартаке», тем более Цорн ушел не с бухты-барахты: были и предпосылки, и слухи, и подготовительная работа в виде расставания с Антоном Лисиным и ответственными за другие сектора директорами. Что-то близилось, и вот оно пришло. Бум — и нет Цорна. Интересно и весело, но не удивительно.

Почему «Спартак» расстался с Цорном?

Судьбу Томаса Цорна сегодня обсуждали Леонид Федун и Сергей Михайлов. Да и как обсуждали? Скорее утверждали. Думаю, решение было принято раньше. Инсайдеры пытались сохранить интригу, вещали о возможном переходе Томаса Цорна на пост спортивного директора «под» новым генеральным, но молодого руководителя убрали насовсем. И если хотя бы немного задуматься, причин для такого решения найдется немало.

1. Ответственность за результаты команды

Этот сезон может получиться худшим для «Спартака» в российской истории. В 2003 году «Спартак» финишировал 10-м, набрав 36 очков и потерпев 14 поражений. Сейчас у «красно-белых» 32 очка за четыре тура до финиша и уже 12 поражений. «Спартак» начал этот поход с Олегом Кононовым у руля, но еще в начале осени Томас Цорн получил возможность привести своего главного тренера, но у Доменико Тедеско пока получается не слишком здорово. При этом немцу еще якобы готовы дать шанс под шефством другого человека, а Цорн кредит доверия исчерпал.

2. Неудачные трансферы

Когда в РПЛ усиливаешь команду на 40 миллионов евро, то ожидаешь на серьезную отдачу, однако далеко не все ставки Цорна сработали: Андре Шюррле оказался гастролером, самый дорогой игрок «Спартака» в истории Гус Тиль почти не играет. Вектор задавало руководство клуба — был взят курс на омоложение состава, но конкретные решения принимал Цорн, и его деятельность на данном этапе трудно оценить со знаком «+». Да, еще можно изменить настроение победой в Кубке России, но это настолько маловероятно и, видимо, не показательно, что Томаса решили убрать, не дожидаясь матча с «Зенитом».

3. Незащищенность от решений лиги и судейского корпуса

Есть и такое мнение, транслирую: якобы Федун рассчитывал, что Цорн вотрется в доверие футбольным властям и сумеет «наверху» повысить лояльность к «Спартаку». А тут полуфинал Кубка России без жеребьевки едет в Петербург, а арбитры в каждом туре строят козни «красно-белым». Леонид Арнольдович очень эмоционально реагировал на решения РФС и судейские ошибки, он действительно может верить в существование антиспартаковского заговора, который оказался не по зубам юному Цорну.

4. Финансовая деятельность и подозрительные агентские игры

У нас нет доступа к финансовым документам «Спартака», а там может быть много интересного. Что если какие-то аспекты деятельности раскрылись в результате очередной проверки? Или вот недавно РФС опубликовал данные по выплатам агентов, «Спартак» тут впереди всех — 11.6 млн евро ушло в карманы посредников за прошлый год. Это тоже могло стать толчком для внутреннего расследования, ведь у других клубов суммы гораздо скромнее.

А теперь давайте вспомним о трансферах таких замечательных парней, как Баду, Романьоли и Кутателадзе. Можете объяснить их приобретение? Попутно ходили слухи, что бывший агент Цорн только формально завязал с агентской деятельностью, а в «Спартаке» пользовался положением, чтобы его люди заключали контракты с молодыми футболистами. Рассказов, к примеру, отказался, поэтому находится на грани ухода из клуба, не продлевает контракт и талантливый Игнатов. Подчеркиваю: это только слухи. Но весьма интересные.

5. Федун увидел некую новую возможность

У Федуна много советников и, возможно, Леониду Арнольдовичу посоветовали «верняк» — управленца, который точно сделает «Спартак» чемпионом к 2022 году. Цорн показал слабый старт, а менять его следующим летом будет уже поздно — останется всего лишь год до столетия клуба.

В пользу этой версии говорит глобальная кадровая зачистка, которая происходит сейчас в «Спартаке»: ушел Цорн, должен уйти глава департамента по связям с общественностью Лисин, в «расстрельном» списке два Власовых — коммерческий и исполнительный директора. Наверняка раскачиваются и другие стулья.

С другой стороны, такие решения в одночасье и без консультации с будущим генеральным директором не принимаются, а если это так, то Федун решил избавиться от Цорна ещё пару месяцев назад или даже раньше. Нужно время, чтобы решиться, а потом пойти на конкретные шаги. Сейчас создается ощущение, что в «Спартаке» готовят почву для прихода новой исполнительной власти.

А как же Доменико Тедеско?

Сегодня разговор не о нем, и пока Тедеско оставляют на тренерском мостике «Спартака». Надолго ли? Это более сложный вопрос. Не исключено, что до конца сезона. Во всяком случае, на судьбу Тедеско точно повлияют результаты в концовке сезона в РПЛ и особенно в Кубке России. Если завоюет трофей, возможно, продлит свои полномочия.

Кто вместо Томаса Цорна?

Пока нет никакой конкретики, хотя фамилии мелькают интересные. Видимо, у «Спартака», наконец, будет и генеральный директор, и спортивный, так что ждем прихода двух ключевых руководителей. Может вернуться в клуб Александр Жирков, руливший в чемпионском сезоне, в числе соискателей должности называют бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева и гендира «Уфы» Шамиля Газизова. А может быть, Леонид Федун с третьей попытки пустит в «Спартак» Курбана Бердыева и его команду? Бекиевич сам рассадит своих людей на ключевые должности. Интрига! Обещают назвать фамилии до 15 июля.