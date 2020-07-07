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Павлюченко: «Решение об увольнении Цорна — правильное, результата нет»

07 июля 2020, 16:11

Бывший российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака».

Решение об увольнении Цорна — правильное, результата нет. Поэтому и поменяли руководителя в данной ситуации. Футболисты покупаются, а они ковыряются, надо что-то менять. Цорн их и покупал, значит играл в этом роль. Нужно усиление и новый человек, который будет более усердно работать.

Существует ли вероятность увольнения Тедеско? В «Спартаке» существует всё. Завтра может всё поменяться и будет новый тренер.

Называется кандидатура Васильева? Если он придёт и купит новых, хороших футболистов — исправит ситуацию. Если опять будут брать футболистов, которые ковыряются, конечно, не справит.

Те игроки, которые сейчас в составе — не соответствуют уровню «Спартака». Они неплохие футболисты, но они не заточены на чемпионство или Лигу чемпионов. В сегодняшнем «Спартаке» нужно менять больше половины футболистов. Прощаться и серьёзно усиливаться. Если команда хочет стать чемпионом, можно посмотреть на «Зенит».

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Killofwrath
Killofwrath
07 июля в 20:42
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    07 июля в 20:06
    Леонид Арнольдович как минимум два-три раза в год принимает очень правильные решения. А один раз даже угадал.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    07 июля в 16:57
    А после какого по счету увольнения дела пошли в гору, после восьмого, или двадцатого, а может тридцать первого пойдут вверх?
    VAN ARM
    VAN ARM
    07 июля в 16:39
    Тадеска в очереди))
    makkie
    makkie
    07 июля в 16:26
    Эх, сейчас бы нам форварда как СуперПав в лучшие годы.
    Забивал голы на любой вкус, превратившись из никому неизвестного парнишки из Ротора в игрока сборной и Тоттенхэма.
    beefs
    beefs
    07 июля в 16:24
    сильно сказал, молодец...
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    07 июля в 16:22
    Нужно половину спартака вслед за ним отправить.
    Mangur
    Mangur
    07 июля в 16:15
    Та не. Павлюченко не Бубнов.
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