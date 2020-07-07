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Селюк: «В „Спартаке“ очень много случайных людей, которые хотят грабить»

07 июля 2020, 17:14

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что владелец «Спартака» Леонид Федун не виноват в неудачах московского клуба.

Федун — толковый человек, учитывая, что он ведет огромный бизнес, его дурачком нельзя назвать, он адекватный человек. Хотя многие, кто не смог заработать два доллара, его зачастую критикуют — это всегда легче, чем созидать. Федуна нельзя критиковать с точки зрения определенных вещей, по причине того, что он показал на своем бизнесе, что он добивается успеха.

А в футболе, учитывая то, что у него много времени уходит на бизнес, он доверяет клуб своим определенным работникам, которые, к сожалению, занимаются не созиданием, а стараются делать из миллиардера Федуна миллионера. Вот и все.

Он построил стадион «Спартака», это огромное достижение, тут другое дело. Надо в первую очередь провести реформу. Ведь от чего зависит успех клуба? От инфраструктуры клуба, административных и спортивных составляющих. Инфраструктура клуба на высшем уровне. Речь о том, что в «Спартаке» очень много случайных людей, которые облепили «Спартак» для того, чтобы грабить.

Напомним, что сегодня пресс-служба «Спартака» сообщила, что генеральный директор клуба Томас Цорн покинул свой пост.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
07 июля в 20:29
Все кому не лень грабят ЛенюКиевского.)))
denmig
denmig
07 июля в 19:29
Так и хочется этому агенту сменить фамилию на вонюк!
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 19:20
эх тебя бы к этой кормушке вот ты развернулся бы))) федуна по миру пустил бы)))
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 18:55
Ахахах! Сам селюк немало грабанул федуна оптом продавая ему негров.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
07 июля в 18:36
Тут Селюк истину говорит.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 17:55
Впрямь у кормушки много присосалось.
VERSTECK
VERSTECK
07 июля в 17:44
Правильно селюк, впарь им негров да побольше
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 17:38
Самого жаль к кормушке не допускают.
Армейская душа
Армейская душа
07 июля в 17:31
Там по полю минимум 11 ходят плюс ультрас
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 17:18
Что то Селюк разговорился.
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