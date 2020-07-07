Селюк: «В „Спартаке“ очень много случайных людей, которые хотят грабить»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что владелец «Спартака» Леонид Федун не виноват в неудачах московского клуба.

Федун — толковый человек, учитывая, что он ведет огромный бизнес, его дурачком нельзя назвать, он адекватный человек. Хотя многие, кто не смог заработать два доллара, его зачастую критикуют — это всегда легче, чем созидать. Федуна нельзя критиковать с точки зрения определенных вещей, по причине того, что он показал на своем бизнесе, что он добивается успеха.

А в футболе, учитывая то, что у него много времени уходит на бизнес, он доверяет клуб своим определенным работникам, которые, к сожалению, занимаются не созиданием, а стараются делать из миллиардера Федуна миллионера. Вот и все.

Он построил стадион «Спартака», это огромное достижение, тут другое дело. Надо в первую очередь провести реформу. Ведь от чего зависит успех клуба? От инфраструктуры клуба, административных и спортивных составляющих. Инфраструктура клуба на высшем уровне. Речь о том, что в «Спартаке» очень много случайных людей, которые облепили «Спартак» для того, чтобы грабить.