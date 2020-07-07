Первушин: «Обидное поражение. Тяжело сказать, что соперник нас обыграл»

Главный тренер «Тамбова» подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Обидное поражение, тяжелая игра, с одного дня на третий. Тяжело сказать, что соперник нас обыграл. Во втором тайме матча мы перехватили инициативу, начали агрессивно, но сил не хватает. Людей нам тоже не хватает, есть травмы, дисквалификации… Не хватает Чуперки, конечно.

Выгорели ли после матча со «Спартаком»? У нас два дня прошло, и опять игра. Нет времени радоваться, нет времени огорчаться. Пока мы находимся в той зоне, которая нас устраивает. У нас ещё три игры, руки не опускаем. Будем ещё стараться и набирать очки.