ГлавнаяНовости

Первушин: «Обидное поражение. Тяжело сказать, что соперник нас обыграл»

07 июля 2020, 21:10
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Обидное поражение, тяжелая игра, с одного дня на третий. Тяжело сказать, что соперник нас обыграл. Во втором тайме матча мы перехватили инициативу, начали агрессивно, но сил не хватает. Людей нам тоже не хватает, есть травмы, дисквалификации… Не хватает Чуперки, конечно.

Выгорели ли после матча со «Спартаком»? У нас два дня прошло, и опять игра. Нет времени радоваться, нет времени огорчаться. Пока мы находимся в той зоне, которая нас устраивает. У нас ещё три игры, руки не опускаем. Будем ещё стараться и набирать очки.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии10
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии8
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии10
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 22:52
Ахмат выиграл по делу!!! Играли с заметным преимуществом и заслуженно победили.
Ахмат с победой!!!
Footbolista
Footbolista
07 июля в 21:18
Эйфория после судейской победы над Спартаком прошла...пора вам возвращаться в пердив...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100