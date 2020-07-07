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Гаврилов — об отставке Цорна: «Для меня это шокирующая новость»

07 июля 2020, 20:25

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.

Для меня это шокирующая новость. Не могу понять, за что увольняют человека. Он только недавно пришел на работу в клуб.

Несколько раз встречался с Цорном, и он произвел на меня хорошее впечатление. Но — решать руководству. Им виднее, сколько денег потрачено, и с какой отдачей. Просто, на мой взгляд, сейчас ответственный момент для таких перестановок. Остается четыре тура, впереди дерби с «Локомотивом», потом кубковый полуфинал с «Зенитом»... Вот после этих игр и можно будет делать выводы по сезону.

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Все комментарии
ABir
ABir
07 июля в 23:12
Прав Гаврилов, не самый подходящий момент для таких перестановок
cska1948
cska1948
07 июля в 23:08
"...Вот после этих игр и можно будет делать выводы по сезону."
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После этих игр выводы будут делаться по работе Тедеско. Увольнение Цорна, это последнее китайское предупреждение Тедеско.
Эльмот
Эльмот
07 июля в 21:02
Цорн свое взял с лихвой.
oFANATo
oFANATo
07 июля в 20:44, ред.
Ничего шокирующего
К этому все и шло.
Поражение хрюш в дерби с ЦСКА
И оплеуха от Тамбова сделали свое дело.
youtomee
youtomee
07 июля в 20:38, ред.
"Вот после этих игр и можно будет делать выводы по сезону." да даже если они все эти игры выиграют (что очень вряд ли), что это дает?) Ну хотя можно будет сказать, что точно не вылетят, это да
112910415
112910415
07 июля в 20:37
для Цорна - тоже
beefs
beefs
07 июля в 20:33
Когда то это должно было произойти...
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 20:32, ред.
    shlomo
    shlomo
    07 июля в 20:26
    Давно пора было это сделать...
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