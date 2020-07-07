Гаврилов — об отставке Цорна: «Для меня это шокирующая новость»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.
Для меня это шокирующая новость. Не могу понять, за что увольняют человека. Он только недавно пришел на работу в клуб.
Несколько раз встречался с Цорном, и он произвел на меня хорошее впечатление. Но — решать руководству. Им виднее, сколько денег потрачено, и с какой отдачей. Просто, на мой взгляд, сейчас ответственный момент для таких перестановок. Остается четыре тура, впереди дерби с «Локомотивом», потом кубковый полуфинал с «Зенитом»... Вот после этих игр и можно будет делать выводы по сезону.
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После этих игр выводы будут делаться по работе Тедеско. Увольнение Цорна, это последнее китайское предупреждение Тедеско.
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После этих игр выводы будут делаться по работе Тедеско. Увольнение Цорна, это последнее китайское предупреждение Тедеско.
К этому все и шло.
Поражение хрюш в дерби с ЦСКА
И оплеуха от Тамбова сделали свое дело.
К этому все и шло.
Поражение хрюш в дерби с ЦСКА
И оплеуха от Тамбова сделали свое дело.