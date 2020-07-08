ГлавнаяНовости

Слуцкий: «„Краснодар“ – один из лидеров нашего футбола»

08 июля 2020, 11:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ.

Сейчас и ночью, и целый день держится высокая температура. Но наша основная задача больше не натренировать что-то, сколько восстановиться к следующей игре. 

Из тех матчей, которые мы провели, сказать, чтобы мы где-то сильно проседали функционально, я не могу, но все-таки игры накапливаются, и предположить состояние сегодня, наверное, не может ни один тренер ни одной команды. Что касается футболистов, которые у нас будут готовиться к матчу, очень мы надеемся на то, что Уремович сможет присоединиться.

«Краснодар» – один из лидеров нашего футбола, он укомплектован игроками очень высокого уровня, играет в сверхатакующий комбинационный футбол, поэтому будет тяжелая игра.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии12
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии8
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии10
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
starche
starche
08 июля в 16:37
Краснодар, только победа!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
08 июля в 12:46
Умеет Леня надавить на жалость.
denmig
denmig
08 июля в 12:31
Правильно! А кони, леопарды и рубиновые драконы теперь - аутсайдеры этого всего футбола!
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 12:15
Викторович знает толк в футболе.
12-й спартанец
12-й спартанец
08 июля в 11:51
После Зенита самый сильный клуб.
ДСА
ДСА
08 июля в 11:38
Не самый главный лидер, а так - борец за призовое место.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100