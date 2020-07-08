Сулейманов: «У Сёмина футбол был более старинный, более жесткий»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил футбол команды под руководством Марко Николича и экс-тренера Юрия Сёмина.
Пока трудно сравнивать. Если говорить о тренировках, то сейчас наш тренировочный план почти всегда игровой. Но это понятно, так как матчи идут каждые три-четыре дня. Что касается Юрия Палыча — у него была подготовка к жесткому футболу, нужно было не бояться и идти в стыки.
Сейчас важна игра в атаку — все любят атакующий футбол. А у Юрия Палыча футбол был более старинный, более жесткий. Но команда его понимала — не просто же так «Локомотив» не опускался ниже третьего места после чемпионского сезона. Юрий Палыч очень многое сделал для клуба.
Ранее Тимур Сулейманов рассказал о том, как влияют на игроков акции протеста болельщиков против руководства московского клуба.