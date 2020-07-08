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Сулейманов: «У Сёмина футбол был более старинный, более жесткий»

08 июля 2020, 10:46

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил футбол команды под руководством Марко Николича и экс-тренера Юрия Сёмина.

Пока трудно сравнивать. Если говорить о тренировках, то сейчас наш тренировочный план почти всегда игровой. Но это понятно, так как матчи идут каждые три-четыре дня. Что касается Юрия Палыча — у него была подготовка к жесткому футболу, нужно было не бояться и идти в стыки.

Сейчас важна игра в атаку — все любят атакующий футбол. А у Юрия Палыча футбол был более старинный, более жесткий. Но команда его понимала — не просто же так «Локомотив» не опускался ниже третьего места после чемпионского сезона. Юрий Палыч очень многое сделал для клуба.

Ранее Тимур Сулейманов рассказал о том, как влияют на игроков акции протеста болельщиков против руководства московского клуба.

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Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 11:31
А сейчас не жёсткий,а мягкий,как достоинство импотента?Ещё пару матчей,и мы сможем делать выводы.А там и чемпионат закончится.Что есть сей тренер-узнаем в следующем сезоне.У каждого клуба может появиться свой "каррера".
Pevandr
Pevandr
08 июля в 10:47
То был футбол.
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