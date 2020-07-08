Сулейманов: «Фаны „Локо“ лучшие, но я не буду лезть в их проблемы с клубом»

Нападающий «Локомотива» рассказал о том, как влияют на игроков акции протеста болельщиков против руководства московского клуба.

Это, конечно, влияет на игроков. Нам хочется, чтобы болельщики всегда поддерживали команду. Наши болельщики — лучшие, но я не буду лезть в их проблемы с клубом. Это не мое дело. Когда выходишь на поле, а тебя приветствуют болельщики, то ты чувствуешь, что тебя любят — и это просто незабываемо. Пускай я в дебютном матче ничего не успел сделать, но зато эмоции запомнил на всю жизнь. А сейчас — вроде забил гол, но не ощутил той отдачи от трибун.