Защитник «Ахмата» прокомментировал победу над «Тамбовом» в 27-м туре РПЛ .

Это была важная игра для нас. Впрочем, других у нас сейчас и нет. Каждый матч — это возможность набрать три очка и отдалиться от зоны вылета. Тем более что в прошлом туре мы крупно проиграли. Так что со всех точек зрения очень хорошо, что получилось выиграть.

«Тамбов» — непростой соперник, действовали они дисциплинированно и организованно. Тем ценнее, что мы все-таки сумели вскрыть эту оборону и одержать победу.