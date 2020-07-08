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Ненахов: «„Тамбов“ — непростой соперник»

08 июля 2020, 09:07
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов прокомментировал победу над «Тамбовом» в 27-м туре РПЛ.

Это была важная игра для нас. Впрочем, других у нас сейчас и нет. Каждый матч — это возможность набрать три очка и отдалиться от зоны вылета. Тем более что в прошлом туре мы крупно проиграли. Так что со всех точек зрения очень хорошо, что получилось выиграть.

«Тамбов» — непростой соперник, действовали они дисциплинированно и организованно. Тем ценнее, что мы все-таки сумели вскрыть эту оборону и одержать победу.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
08 июля в 10:06
Тамбов бойцы,руки не опускают.
Эльмот
Эльмот
08 июля в 09:33
Непростой в основном для спартака.
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 09:20
Шансы не вылететь у Ахмата увеличиваются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 09:14
Слабых соперников нет...
STVA 1
STVA 1
08 июля в 09:11
Правильно говорит. Непростой
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