Живоглядов: «Сверхнастроя именно на „Спартак“ у меня нет»

Защитник «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» проиграл ЦСКА ? В дерби это не так важно — обычно игра в подобных матчах складывается совсем по-другому. Да, знаю, что «Спартак» будет играть без Зобнина и Жиго, но в принципе оценивать соперника не хочу. Матч с «Тамбовом» не видел, посмотрел только обзор дерби с ЦСКА . Нам точно нужна победа: отталкиваемся от своих результатов, потом смотрим за конкурентами.

У «Локо» не будет Баринова и Крыховяка? Это ключевые игроки команды. Но если кто-то выпадает, у нас есть футболисты, способные достойно их заменить. Это видно по последним матчам «Локомотива»: пошла ротация, в составе были многие игроки, которые до этого не выходили в старте. Тренер доверил место в основе — и качество игры осталось на хорошем уровне. Все готовы, в форме — игровых проблем, уверен, не будет и со «Спартаком».

За себя могу сказать, что сверхнастроя именно на «Спартак» нет. Дерби есть дерби, но у нас сейчас каждый матч важный. Может, у кого-то и есть личная неприязнь к «Спартаку». У меня — нет.