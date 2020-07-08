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Живоглядов: «Сверхнастроя именно на „Спартак“ у меня нет»

08 июля 2020, 10:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» проиграл ЦСКА? В дерби это не так важно — обычно игра в подобных матчах складывается совсем по-другому. Да, знаю, что «Спартак» будет играть без Зобнина и Жиго, но в принципе оценивать соперника не хочу. Матч с «Тамбовом» не видел, посмотрел только обзор дерби с ЦСКА. Нам точно нужна победа: отталкиваемся от своих результатов, потом смотрим за конкурентами.

У «Локо» не будет Баринова и Крыховяка? Это ключевые игроки команды. Но если кто-то выпадает, у нас есть футболисты, способные достойно их заменить. Это видно по последним матчам «Локомотива»: пошла ротация, в составе были многие игроки, которые до этого не выходили в старте. Тренер доверил место в основе — и качество игры осталось на хорошем уровне. Все готовы, в форме — игровых проблем, уверен, не будет и со «Спартаком».

За себя могу сказать, что сверхнастроя именно на «Спартак» нет. Дерби есть дерби, но у нас сейчас каждый матч важный. Может, у кого-то и есть личная неприязнь к «Спартаку». У меня — нет.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
08 июля в 13:26, ред.
Для Живоглядова спартак-середняк не раздражитель.
Snake Plissken
Snake Plissken
08 июля в 13:14
Скорее всего спартак все силы бросит на КР - иначе ЕК тю-тю и очередное федунское фиаско
Эльмот
Эльмот
08 июля в 12:22
Спартак все равно проиграет, класс команд сильно разный.
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 11:25
Напридумывали красивых терминов и звучно именующих себя обстоятельств! А на самом деле собираются помахаться пацаны-миллионеры из двух разных районов нашей столицы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 11:13
Сколько их ещё будет - дерби, супердерби. Настраиваться нужно на каждый мытч как на крайний, независимо от соперника.
Если по матчу, у Локо более весомый стимул- прямая путёвка в ЛЧ. Что будет в игре- скоро узнаем. Думаю, победит Локо...
Bладимиp
Bладимиp
08 июля в 10:51, ред.
Спартак обыкновенный середняк, настрой не требуется.
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