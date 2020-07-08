Медведев: «Кокорин имеет право сыграть в матче с „Зенитом“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий «Сочи» имеет право сыграть против «Зенита», которому он принадлежит.

Дело не в решении [об участии Кокорина в матче против «Зенита»], а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены. Пока, по крайней мере, Кокорин имеет право играть, а будет ли — это уже вопрос к «Сочи».

Обыгрывать соперника в сильнейшем составе всегда приятнее, чем в ослабленном. Тем более мы задачу в чемпионате выполнили, но сегодня особенный матч, когда будут вручать кубок и медали. Хочется, чтобы это торжественное событие предваряла наша победа.