Медведев: «Кокорин имеет право сыграть в матче с „Зенитом“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин имеет право сыграть против «Зенита», которому он принадлежит.
Дело не в решении [об участии Кокорина в матче против «Зенита»], а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены. Пока, по крайней мере, Кокорин имеет право играть, а будет ли — это уже вопрос к «Сочи».
Обыгрывать соперника в сильнейшем составе всегда приятнее, чем в ослабленном. Тем более мы задачу в чемпионате выполнили, но сегодня особенный матч, когда будут вручать кубок и медали. Хочется, чтобы это торжественное событие предваряла наша победа.
Был в команде...и на тренировках...и на сборах..даже капитанил в одной из неофициальных игр......а отсутствие игр и последующая аренда не повод не вручать награду....
Был в Зените в сезоне 2019/2020 - получи медаль !!!!
Был в команде...и на тренировках...и на сборах..даже капитанил в одной из неофициальных игр......а отсутствие игр и последующая аренда не повод не вручать награду....
Был в Зените в сезоне 2019/2020 - получи медаль !!!!