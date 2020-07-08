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Медведев: «Кокорин имеет право сыграть в матче с „Зенитом“»

08 июля 2020, 11:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин имеет право сыграть против «Зенита», которому он принадлежит.

Дело не в решении [об участии Кокорина в матче против «Зенита»], а в выполнении контрактных прав и обязательств. По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены. Пока, по крайней мере, Кокорин имеет право играть, а будет ли — это уже вопрос к «Сочи».

Обыгрывать соперника в сильнейшем составе всегда приятнее, чем в ослабленном. Тем более мы задачу в чемпионате выполнили, но сегодня особенный матч, когда будут вручать кубок и медали. Хочется, чтобы это торжественное событие предваряла наша победа.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
08 июля в 13:25
Ахахаха....долго думали.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
08 июля в 12:19
Кокорину побольше мячей забить!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 12:18, ред.
Сане Кокорину тоже медаль....

Был в команде...и на тренировках...и на сборах..даже капитанил в одной из неофициальных игр......а отсутствие игр и последующая аренда не повод не вручать награду....
Был в Зените в сезоне 2019/2020 - получи медаль !!!!
13ROS13
13ROS13
08 июля в 11:56
Кокорин отличный футболист, украсит любой матч.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 11:43
Пусть играет на радость зрителей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 11:35
Это ж здорово...
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