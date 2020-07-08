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Геркус: «Жаль, что Цорну не дали доработать хотя бы сезон»

08 июля 2020, 09:40

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отставку Томаса Цорна, который занимал аналогичную должность в «Спартаке».

«Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна. Как говорят в народе: хозяин — барин. Это верно. Кто платит, тот и музыку заказывает. Леонид Федун в своём праве. Но…

Но ощущение какой-то неправильности этого решения всё же не покидает. Жаль, что Цорну не дали доработать хотя бы сезон. Дойти до финиша. Особенно когда сезон такой сложный, когда перестройка команды, когда меняется тренер, когда был дан определённый карт-бланш. Грустно.

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
08 июля в 11:26
Очередного нахлебника турнули с места, и это очень хорошо. Надеюсь футбол когда нибудь избавится от этих кровасосов, всяких менеджеров, шменеджеров агентов и не понятных управленцев которые прилипли к клубам и высасывают из неё всё до последнего.
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 10:56
Говорит про Цорна,а подразумевает себя.Принимай пополнение в команду "лишенцев"! Скоро к вам Витька сошлют.
oFANATo
oFANATo
08 июля в 10:23
А с чего это Геркус так расстраивается?
cska1948
cska1948
08 июля в 10:03
Дали бы Цорну доработать до конца сезона и что бы это изменило в игре СпаМа? ДА ничего!
drug01
drug01
08 июля в 10:01
Тогда будет совсем труба!
Prichal
Prichal
08 июля в 09:58
Он прав, нужно было дать доработать и развалить спартак.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 09:56
Геркус злорадствует.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 09:49
Оплакивает товарища по несчастью.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 09:44
Он бы такого натворил...
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