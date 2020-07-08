Геркус: «Жаль, что Цорну не дали доработать хотя бы сезон»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отставку Томаса Цорна, который занимал аналогичную должность в «Спартаке».

«Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна. Как говорят в народе: хозяин — барин. Это верно. Кто платит, тот и музыку заказывает. Леонид Федун в своём праве. Но…

Но ощущение какой-то неправильности этого решения всё же не покидает. Жаль, что Цорну не дали доработать хотя бы сезон. Дойти до финиша. Особенно когда сезон такой сложный, когда перестройка команды, когда меняется тренер, когда был дан определённый карт-бланш. Грустно.