«Локомотив» и «Ростов» поспорят за бомбардира из чемпионата Беларуси

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08 июля 2020, 09:27

Сообщается, что «Локомотив» и «Ростов» проявляют интерес к форварду солигорского «Шахтера» . Оба клуба уже начали контактировать с представителями игрока.

Белорусский клуб готов расстаться с 22-летним нападающим, если их устроит сумма трансфера. Transfermarkt оценивает стоимость Лисаковича в 800 тыс. евро.

В нынешнем сезоне Лисакович провел 16 матчей в чемпионате Беларуси, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее ходили слухи, что экс-форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может перебраться в «Локомотив».