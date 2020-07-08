ГлавнаяНовости

«Локомотив» и «Ростов» поспорят за бомбардира из чемпионата Беларуси

08 июля 2020, 09:27

Сообщается, что «Локомотив» и «Ростов» проявляют интерес к форварду солигорского «Шахтера» Виталию Лисаковичу. Оба клуба уже начали контактировать с представителями игрока.

Белорусский клуб готов расстаться с 22-летним нападающим, если их устроит сумма трансфера. Transfermarkt оценивает стоимость Лисаковича в 800 тыс. евро.

В нынешнем сезоне Лисакович провел 16 матчей в чемпионате Беларуси, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее ходили слухи, что экс-форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может перебраться в «Локомотив».

Все новости
Слухи«Милан» не интересуется Барриосом, а «Зенит» не намерен отпускать игрока
Сегодня, 02:24 Комментарии5
Дриусси — Маммане: «Удачи в новом клубе». Эмануэля нет в заявке на сезон
Сегодня, 01:37 Комментарии2
Бабаев: «Будем стараться в течение трансферного окна ещё усилиться»
Вчера, 23:08 Комментарии11
Слухи«Милан» интересуется полузащитником «Зенита» Барриосом
Вчера, 21:03 Комментарии13
СлухиДжано перейдёт в «Ротор»
Вчера, 20:38 Комментарии15
СлухиПанченко близок к переходу в «Тамбов»
Вчера, 19:18 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответ Yurza (раскрыть)
08 июля в 14:02
да зачем он Ростову пусть паравоз забирает у нас и так молодых напов хватает которым надо опыта набираться
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шишанутый (раскрыть)
08 июля в 11:56
Они там все крутые и креативные, но чемп.Беларуси достаточно давно пылит на ТВ. А в чемпионате Мадагакскара можно найти еще круче бомбардира. Кстати Шкурин забивал гораздо больше этой "звезды", хотя и играл в более слабом клубе. А в РПЛ пока полный 0.
Шишанутый
Шишанутый ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 10:12
Ты хоть раз его игру видел? Это крутой креативный игрок.
Yurza
Yurza
08 июля в 09:32
Для ростова в самый раз.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 июля в 09:30
Почти как Шкурин, только ростом поменьше и постарше. А для РПЛ пустое место
Аксинья
Аксинья
08 июля в 09:29
Все зависит чего захочет белорусский игрок - продолжение карьеры или большую заработную плату))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 09:29
В Ростов пойдет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100