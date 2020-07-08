«Локомотив» и «Ростов» поспорят за бомбардира из чемпионата Беларуси

Сообщается, что «Локомотив» и «Ростов» проявляют интерес к форварду солигорского «Шахтера» Виталию Лисаковичу. Оба клуба уже начали контактировать с представителями игрока.
Белорусский клуб готов расстаться с 22-летним нападающим, если их устроит сумма трансфера. Transfermarkt оценивает стоимость Лисаковича в 800 тыс. евро.
В нынешнем сезоне Лисакович провел 16 матчей в чемпионате Беларуси, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее ходили слухи, что экс-форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может перебраться в «Локомотив».