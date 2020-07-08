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Аргентинский вратарь Эррера перейдет в «Локомотив»

08 июля 2020, 10:13

Спортивный журналист Маркос Торрехон заявил, что голкипер аргентинского «Тальереса» Гвидо Эррера в ближайшее время станет игроком «Локомотива».

Эррера уйдет из «Тальереса» — это факт. Он переедет в Россию. Его новой командой станет «Локомотив». Также клуб интересуется форвардом «Тальереса» Бастосом.

Ранее ходили слухи, что «Локомотив» интересуется бомбардиром из чемпионата Беларуси

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Все комментарии
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
09 июля в 13:50
Отмывом попахивает в стиле Понсе Романьоли ,небось какого то игрока оттуда метят а этот хвостом по тройной цене
Twisted
Twisted
08 июля в 12:15
Что то не пойму,нафига нам брать вратаря легионера когда полно нормальных вратарей россиян
galem72
galem72
08 июля в 11:50
При переходе этому ноунейму нужно сразу паспорт РФии выдать.
112910415
112910415
08 июля в 10:51
своеобразное решение
вратарская позиция предельно редко в России достаётся легионерам
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 10:26
И этого натурализуют.
oFANATo
oFANATo
08 июля в 10:22
А как же Гильерме?
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 10:16
Это очень интересно!!!
Mekrash
Mekrash
08 июля в 10:16
Сомнения большие по этому поводу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 10:16
А как же россиянин Гиля?
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