Аргентинский вратарь Эррера перейдет в «Локомотив»

Спортивный журналист Маркос Торрехон заявил, что голкипер аргентинского «Тальереса» Гвидо Эррера в ближайшее время станет игроком «Локомотива».
Эррера уйдет из «Тальереса» — это факт. Он переедет в Россию. Его новой командой станет «Локомотив». Также клуб интересуется форвардом «Тальереса» Бастосом.
Ранее ходили слухи, что «Локомотив» интересуется бомбардиром из чемпионата Беларуси.
вратарская позиция предельно редко в России достаётся легионерам
вратарская позиция предельно редко в России достаётся легионерам