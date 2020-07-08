Аргентинский вратарь Эррера перейдет в «Локомотив»

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08 июля 2020, 10:13

Спортивный журналист Маркос Торрехон заявил, что голкипер аргентинского «Тальереса» в ближайшее время станет игроком «Локомотива».

Эррера уйдет из «Тальереса» — это факт. Он переедет в Россию. Его новой командой станет «Локомотив». Также клуб интересуется форвардом «Тальереса» Бастосом.

Ранее ходили слухи, что «Локомотив» интересуется бомбардиром из чемпионата Беларуси.