Европейские клубы хотят перехватить Гаича у ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич, над трансфером которого работает ЦСКА, попал в список интересов нескольких европейских клубов.
По информации источника, на 21-летнего аргентинца претендуют представитель английской Премьер-Лиги, один клуб из чемпионата Италии, а также «Брюгге».
Ранее сообщалось о том, что ЦСКА близок к покупке Гаича за 9 млн евро.
Но Гинера этим не проведешь.
Но Гинера этим не проведешь.
Так что тут ты неправ ,президент – могущественный, умение продавать футболистов – на зависть всем, селекция – тоже классная! Так что в ЦСКА на фоне большинства других российских клубов наблюдается полный порядок (и это при громадных трудностях с деньгами) а уж по сравнению с вами армейцев вообще можно канонизировать.. хи,хи...
Так что тут ты неправ ,президент – могущественный, умение продавать футболистов – на зависть всем, селекция – тоже классная! Так что в ЦСКА на фоне большинства других российских клубов наблюдается полный порядок (и это при громадных трудностях с деньгами) а уж по сравнению с вами армейцев вообще можно канонизировать.. хи,хи...
Не знаю насколько "убедят" 8-9 млн предложенные ЦСКА за игрока у которого ещё год контракта с "Лоренсо",но при цене (на трансфермаркте) 11 млн и стабильном "интересе" евроклубов - наверно этого будет маловато...
Жаль если сделка сорвётся....
Удачи ЦСКА в переговорах....
Не знаю насколько "убедят" 8-9 млн предложенные ЦСКА за игрока у которого ещё год контракта с "Лоренсо",но при цене (на трансфермаркте) 11 млн и стабильном "интересе" евроклубов - наверно этого будет маловато...
Жаль если сделка сорвётся....
Удачи ЦСКА в переговорах....