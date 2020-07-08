Европейские клубы хотят перехватить Гаича у ЦСКА

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08 июля 2020, 07:35

Нападающий «Сан-Лоренсо» , над трансфером которого работает ЦСКА , попал в список интересов нескольких европейских клубов.

По информации источника, на 21-летнего аргентинца претендуют представитель английской Премьер-Лиги, один клуб из чемпионата Италии, а также «Брюгге».