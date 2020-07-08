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Европейские клубы хотят перехватить Гаича у ЦСКА

08 июля 2020, 07:35

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич, над трансфером которого работает ЦСКА, попал в список интересов нескольких европейских клубов.

По информации источника, на 21-летнего аргентинца претендуют представитель английской Премьер-Лиги, один клуб из чемпионата Италии, а также «Брюгге».

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА близок к покупке Гаича за 9 млн евро.

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Все комментарии
For56tas
For56tas
08 июля в 11:06
Борьба как за Чалова.
oFANATo
oFANATo
08 июля в 10:20, ред.
Такими вбросами пытаются цену поднять на игрока.
Но Гинера этим не проведешь.
Demvaj
Demvaj
08 июля в 10:12
Что есть цска для европейских клубов, только слабый соперник.
Альфи
Альфи ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 09:38
Я не спец в Армейской селекции ,конечно Янчик, Траоре,Насимура, Сантос это провалы в селекции, но если перечислять все то непотребство приобрел Спартак, да еще за большие деньги , то страницы не хватит...
Так что тут ты неправ ,президент – могущественный, умение продавать футболистов – на зависть всем, селекция – тоже классная! Так что в ЦСКА на фоне большинства других российских клубов наблюдается полный порядок (и это при громадных трудностях с деньгами) а уж по сравнению с вами армейцев вообще можно канонизировать.. хи,хи...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 09:15
Если парень в свои 21 при тамошней конкуренции уже вызывается в первую сборную и имеет неплохую статистику в суперлиге - игрок походу и впрямь перспективный.....
Не знаю насколько "убедят" 8-9 млн предложенные ЦСКА за игрока у которого ещё год контракта с "Лоренсо",но при цене (на трансфермаркте) 11 млн и стабильном "интересе" евроклубов - наверно этого будет маловато...
Жаль если сделка сорвётся....
Удачи ЦСКА в переговорах....
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 08:41
в "клубе так себе" зато нет дзюбы и его партнера азума )) Там все нормальные ребята
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 08:41
Так он в клуб «так себе » (зенит) и не идёт ,а собирается перейти в более титулованный ЦСКА
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 08:25
Значит, не видать почтовикам арга. Слишком мало предлагают, да и клуб так себе...
Ironigor
Ironigor
08 июля в 08:24
Да ещё вчера по МатчТВ сказали,что клуб не отпускает его в ЦСКА.
ДСА
ДСА
08 июля в 08:18
В итоге придется отдавать все 15 млн.
Legend 6
Legend 6
08 июля в 08:14
ЦСКА поборется за Геича.
cska59
cska59
08 июля в 08:11
И вот всем наш Адольфо понадобился,других аргов мало?
Альфи
Альфи ответ cska vperiod (раскрыть)
08 июля в 08:10
ага сейчас Зенит для коллекции приобретет. Да и ладно. Раз папа Гинер денежку выдал , то наши селекционеры порыскают по дебрям Амазонки и пампасам Аргентины и таки найдут, они умеют....
112910415
112910415
08 июля в 08:01
караул ! прямо из стойла уводят !
shlomo
shlomo
08 июля в 07:57
Перекупят, тем более сумма не большая...
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 07:39
Значит перехватят.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 07:37
Операция перехват
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