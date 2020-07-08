«Краснодар» начал переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Источник утверждает, что «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Уточняется, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг уже провел беседу с агентом игрока Вадимом Шпиневым.
В ближайшее время также планируются переговоры с руководством «Локомотива».
Ранее также ходили слухи, что «Фиорентина» может подписать Алексея Миранчука.
Нет смысла менять Локо на Краснодар.
Нет смысла менять Локо на Краснодар.
В Локо мало платят ??...(Да зарплата Чорлуки даже Дзюбе не снилась )....
Хотелось бы услышать самого Алексея.....что он хочет....
Просто сменить клуб,после ухода Сёмина..????
Сменить Лигу и попробовать себя в топ-5..????
Конечно глупо не зная нюансов предстоящей сделки пытаться найти логику в переходе из одной команды первой пятёрки РПЛ в другую из первой пятёрки РПЛ......
Думаю Алексей (если конечно Кикнадзе подвинется в цене) вполне мог бы занять "своё" место в необязательно топовой,но достаточно сильной команде Европы....
Сам же Локо вообще понять невозможно...С Сёминым попрощались...Миранчук без контракта....Мариу не выкуплен...приглашён некий тренер из секешфекерварского Фекервара....)))...
Зачем ?????
Почему в отсутствии реально наивыгоднейшего предложения из Европы не предложен новый наивыгоднейший контракт игроку....
Или Лёха прям сам...внезапно...пришёл к Кикнадзе и сказал что появилась непреодолимое желание как можно быстрей уехать в Краснодар и никакими коврижками его не удержишь...???
В Локо мало платят ??...(Да зарплата Чорлуки даже Дзюбе не снилась )....
Хотелось бы услышать самого Алексея.....что он хочет....
Просто сменить клуб,после ухода Сёмина..????
Сменить Лигу и попробовать себя в топ-5..????
Конечно глупо не зная нюансов предстоящей сделки пытаться найти логику в переходе из одной команды первой пятёрки РПЛ в другую из первой пятёрки РПЛ......
Думаю Алексей (если конечно Кикнадзе подвинется в цене) вполне мог бы занять "своё" место в необязательно топовой,но достаточно сильной команде Европы....
Сам же Локо вообще понять невозможно...С Сёминым попрощались...Миранчук без контракта....Мариу не выкуплен...приглашён некий тренер из секешфекерварского Фекервара....)))...
Зачем ?????
Почему в отсутствии реально наивыгоднейшего предложения из Европы не предложен новый наивыгоднейший контракт игроку....
Или Лёха прям сам...внезапно...пришёл к Кикнадзе и сказал что появилась непреодолимое желание как можно быстрей уехать в Краснодар и никакими коврижками его не удержишь...???
«Впереди еще четыре игры сезона, и каждый игрок готовится к конкретному матчу. У Алексея и Антона действующие контракты, они готовятся к матчам за «Локомотив».
Хочется попросить людей не читать и не вестись на все эти вбросы. То, что пишут, в 99% не есть правда. Особенно по поводу запросов и желаемых зарплат.
Телеграм-каналы — это модно, но вся официальная информация у клубов и представителей. Ни о каких переходах сейчас речи не идет», — сказал Шпинев.
«Впереди еще четыре игры сезона, и каждый игрок готовится к конкретному матчу. У Алексея и Антона действующие контракты, они готовятся к матчам за «Локомотив».
Хочется попросить людей не читать и не вестись на все эти вбросы. То, что пишут, в 99% не есть правда. Особенно по поводу запросов и желаемых зарплат.
Телеграм-каналы — это модно, но вся официальная информация у клубов и представителей. Ни о каких переходах сейчас речи не идет», — сказал Шпинев.
"Реальный пацан" Лёша Миранчук в Краснодар, а в европейский Милан Дзюба с Азмуном рвутся, они даже своё портфолио в интернет запустили.))
"Реальный пацан" Лёша Миранчук в Краснодар, а в европейский Милан Дзюба с Азмуном рвутся, они даже своё портфолио в интернет запустили.))