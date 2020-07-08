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«Краснодар» начал переговоры по трансферу Алексея Миранчука

08 июля 2020, 14:35

Источник утверждает, что «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Уточняется, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг уже провел беседу с агентом игрока Вадимом Шпиневым.

В ближайшее время также планируются переговоры с руководством «Локомотива».

Ранее также ходили слухи, что «Фиорентина» может подписать Алексея Миранчука.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ VV V (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 21:12
Ну а в Монголии зафиксированы случаи бубонной чумы, так что, куда ни кинь, всюду клин.
lobsterdam
lobsterdam ответ Anton Hohlov (раскрыть)
08 июля в 19:07
Теперь туда захочешь - не попадешь! Карантин! Да и не ждут там его, так, слухи одни раздуваются...
oFANATo
oFANATo
08 июля в 18:57
Для Алексея это будет шаг назад.
Нет смысла менять Локо на Краснодар.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
08 июля в 18:56
Шило на мыло. В европу надо ехать, не в деньгах счастье.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ LOpp (раскрыть)
08 июля в 18:43
Украина - посильнее???????
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
08 июля в 18:42
В результате в Зенит уйдёт вместе с братом!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 17:48, ред.
Ну и смысл ???
В Локо мало платят ??...(Да зарплата Чорлуки даже Дзюбе не снилась )....

Хотелось бы услышать самого Алексея.....что он хочет....
Просто сменить клуб,после ухода Сёмина..????
Сменить Лигу и попробовать себя в топ-5..????
Конечно глупо не зная нюансов предстоящей сделки пытаться найти логику в переходе из одной команды первой пятёрки РПЛ в другую из первой пятёрки РПЛ......

Думаю Алексей (если конечно Кикнадзе подвинется в цене) вполне мог бы занять "своё" место в необязательно топовой,но достаточно сильной команде Европы....
Сам же Локо вообще понять невозможно...С Сёминым попрощались...Миранчук без контракта....Мариу не выкуплен...приглашён некий тренер из секешфекерварского Фекервара....)))...
Зачем ?????
Почему в отсутствии реально наивыгоднейшего предложения из Европы не предложен новый наивыгоднейший контракт игроку....
Или Лёха прям сам...внезапно...пришёл к Кикнадзе и сказал что появилась непреодолимое желание как можно быстрей уехать в Краснодар и никакими коврижками его не удержишь...???
Pashok00786
Pashok00786
08 июля в 17:32
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» братьев Миранчуков, прокомментировал слухи о переговорах Алексея с «Краснодаром».

«Впереди еще четыре игры сезона, и каждый игрок готовится к конкретному матчу. У Алексея и Антона действующие контракты, они готовятся к матчам за «Локомотив».

Хочется попросить людей не читать и не вестись на все эти вбросы. То, что пишут, в 99% не есть правда. Особенно по поводу запросов и желаемых зарплат.

Телеграм-каналы — это модно, но вся официальная информация у клубов и представителей. Ни о каких переходах сейчас речи не идет», — сказал Шпинев.
Zenit_84
Zenit_84
08 июля в 16:29
Пусть переходит. Краснодар в ударе!
Legend 6
Legend 6 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
08 июля в 16:26
    starche
    starche
    08 июля в 16:21
    Стоит переходить.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Pashok00786 (раскрыть)
    08 июля в 15:40
    👍👍.)))
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    08 июля в 15:40
    Зачем уходить в краснодарский бестрофейник, Арсенал от РФПЛ?
    STVA 1
    STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
    08 июля в 15:39
    Причем тут прямые конкуренты!Дают зарплату побольше и всё!Какая Европа?Был скорее вброс агентов и не срослось!А здесь появился скорее всего предметный интерес...Как говорят , ничего личного ... просто бизнес!
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ Ravshan878 (раскрыть)
    08 июля в 15:38
    на трансфер маркете текущая цена 14.5 лямов максимальная 18 млн. не думаю что Крас отдаст больше ....в Краснодаре деньги считать умеют...если это вообще не утка для хайпа...
    Ravshan878
    Ravshan878
    08 июля в 15:36
    Интересно за сколько. 25 миллионов + ???.
    Мaлик
    Мaлик
    08 июля в 15:36
    Наверное это лучший вариант...а то Италия, Италия...
    Александр Светличный 1
    Александр Светличный 1
    08 июля в 15:33
    20 ЛЕТ БОЛЕЮ ЗА ЛОКО , А КАК ПАЛЫЧА УНИЗИЛИ , ДАЖЕ НЕ ПРОВОДИЛИ , НО ПАЛЫЧА ЛЮБИМ , А ЭТИ КИКНАДЗЕ И МЕЩЕРЯКОВЫ - БЕЗДУШНЫЕ ЛЮДИ , НО ЕСТЬ ЕЩЕ И БОЖИЙ СУД !
    pomor 445
    pomor 445 ответ LOpp (раскрыть)
    08 июля в 15:21
    О ЧУ Тимощук и Ракицкий знают больше.
    pomor 445
    pomor 445
    08 июля в 15:20
    Видно Краснодар своими уже наелся. Понял, что с ними в ЛЧ не попадёшь.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 июля в 15:19
    Думается, в Европе он не зажжет, не потянет. Если только в какой нить середняк, а оно ему надо? Есть охота к перемене мест- Краснодар самое то...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Legend 6 (раскрыть)
    08 июля в 15:14
    Юрана, Черчесова, Джикию, Ананидзе, ДеЗеува, Глушакова...
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 июля в 15:13
    Был бы рад увидеть Лёшу в Краснодаре, достойный уважения клуб, но может ему лучше всё-таки уехать в Европу.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    08 июля в 15:07
    Это пойдет ему на пользу.
    За адекватность
    За адекватность
    08 июля в 15:07
    "Источник утверждает". Да нет, они обоих Миранчуков подписать хотят и Баринова. Нужно поискать источник, который видел, как Леша покупал билеты в "Краснодар", а Антоша в это время собирал чемоданы, для пущей достоверности.
    LOpp
    LOpp
    08 июля в 15:06
    Алексею бы поехать в чемпионат по сильнее. Для начала хотя бы в Португалию или в Украину.
    kotmyshka
    kotmyshka
    08 июля в 15:05
    интересно
    stanichnik
    stanichnik ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
    08 июля в 15:04, ред.
    Доброго Здоровья, Павел!
    "Реальный пацан" Лёша Миранчук в Краснодар, а в европейский Милан Дзюба с Азмуном рвутся, они даже своё портфолио в интернет запустили.))
    Caniggia
    Caniggia
    08 июля в 15:03
    Что за бред? Какой смысл Миранчуку усиливать прямых конкурентов? Пусть валит в Европу!
    ЧиП
    ЧиП
    08 июля в 15:00
    А в какой части Италии находиться Краснодар?! 😜
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