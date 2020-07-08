«Краснодар» начал переговоры по трансферу Алексея Миранчука

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08 июля 2020, 14:35

Источник утверждает, что «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» .

Уточняется, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг уже провел беседу с агентом игрока Вадимом Шпиневым.

В ближайшее время также планируются переговоры с руководством «Локомотива».

Ранее также ходили слухи, что «Фиорентина» может подписать Алексея Миранчука.