Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке»

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09 июля 2020, 11:28

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о «Спартаке». Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .

На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева.

Напомним, Медведев заявил, что видео из раздевалки клуба, на котором форварда имитирует секс со своим партнёром по команде , демонстрирует будущий исход поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в полуфинале Кубка России.