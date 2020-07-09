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Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке»

09 июля 2020, 11:28

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о «Спартаке». Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева.

Напомним, Медведев заявил, что видео из раздевалки клуба, на котором форварда Артём Дзюба имитирует секс со своим партнёром по команде Сердаром Азмуном, демонстрирует будущий исход поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

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112910415
112910415
09 июля в 18:47
почему бы не поправить пожилого ... умного человека !
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Некакойшенко (раскрыть)
09 июля в 17:09, ред.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    09 июля в 16:38
    И что стонут? Оскорбились что-ли? Грамотно позвал на обед футбольных чиновников.Кто не приедет на расследование и празднование Чемпионства будет считаться больным кавидосом.
    Инсаров
    Инсаров
    09 июля в 16:23, ред.
    Сейчас у Дзюбы лишь один выход: либо он ведёт Азмуна в ЗАГС (Медведев - свидетель со стороны жениха), либо Азмун ведёт Дзюбу к прокурору.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
    09 июля в 15:09, ред.
    Понятен перец что заседает Комитет в Москве....
    Но в данном случае...не Медведеву же в столицу пилить...чтоб поругать дядек комитетских...
    Сами приедут...сделают вид что работают...этикет бдят..))))
    Чем не повод отметить Чемпионство Зенита в чемпионских пенатах....посидят...пофуршетят...для смеху смешного штраф какой нибудь Медведеву выпишут...и во свояси....в столицу...на стражу этикета и этики...да письмо Федуну сочинять...как Медведев горемычил и умолял не штрафовать его за слова непотребные...как извивался и пытался уйти от штрафа неминуемого....
    Ну ничего..и поделом ему...пусть почует костлявую руку голода вокруг шеи отьеденной....)))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    09 июля в 14:36
    Ага.Левая рука вызывает правую чтобы дать себе по лицу.Угу. Охотно верю, что они сами себя накажут.Или для виду к примеру оштрафуют на лям, а потом как игрокам питерского Заката вернут два.Шито, крыто.Ни к чему не придерёшься.Зато это даст тролям с этого сайта рассказывать какие это справедливые люди.Пример для всех.Неотразимые личности.Не в одной луже не отражаются.
    yrasikos22
    yrasikos22
    09 июля в 14:30
    Одно нытье от Спартака,могли бы просто ответить что на поле увидим,это звучало бы как вызов и подогрело бы интересс к матчу,а так раздули нытьем из мухи слона...
    spartach n1
    spartach n1
    09 июля в 14:23
    Вышел из тени :

    spartach n1
    spartach n1
    09 июля в 14:15
      LOpp
      LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      09 июля в 13:55, ред.
      я думаю что комитет по этике заседает в доме РФС в МОСКВЕ, а Медведев как студент сидит около двери и ждет когда его вызовут))
      нечитайло
      нечитайло
      09 июля в 13:48
      Фантазии у всех свои
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      09 июля в 13:40, ред.
      Смешная картина вырисовывается..)))
      Комитет по этике в полном составе сидит в приёмной.....в Питере....ждёт когда Медведев их примет...
      Думаю члены комитете по этике ничем не рискуют...все сохранят занимаемые места....
      Yurza
      Yurza
      09 июля в 13:10
      Спартак это заслужил.
      makkie
      makkie
      09 июля в 13:02
      Правильно, с хамами и наглецами по всей строгости нужно.
      Чтобы в следующий раз думали своей седой головой, а не бородавками :)
      КЭТиК
      КЭТиК
      09 июля в 12:49
      Надо на миллион наказать.
      nikoladolgov
      nikoladolgov ответ Блоссия (раскрыть)
      09 июля в 12:47
        Аксинья
        Аксинья
        09 июля в 12:45
        Медведеву погрозить пальцем, а Дзюбу и Азмуна поставить в угол, пардон, в разные углы от греха подальше))
        Аксинья
        Аксинья ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        09 июля в 12:41
        не только на поле но и в раздевалке)))
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        09 июля в 12:41
        Ахренеть !
        Эти 2асы уже готовы мужеложество пропагандировать как борьбу с мировым злом !
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        09 июля в 12:36, ред.
        Да и зачем этот комитет то нужен- ДАРМОЕДОВ. Беспонтовые, как сами так и их решения. Только в свой карман все решения..))) 😊
        Инсаров
        Инсаров
        09 июля в 12:30
        Неужто батюшка Грозовский отбыл срок и прибыл в расположение команды? Это его работа. Дзюба почти ещё ребёнок, а потому всё плохое запросто в свою головёнку берёт. Вот, говорят. в раздевалке "голубую луну" распевал.
        Zenit_84
        Zenit_84
        09 июля в 12:25
        Рассмотрел уже
        STVA 1
        STVA 1 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        09 июля в 12:21
        Смешно про кабинеты)))
        STVA 1
        STVA 1 ответ particular (раскрыть)
        09 июля в 12:19
        Пальчиком погрозят самое большее)
        Pashok00786
        Pashok00786
        09 июля в 12:11
        Я вообще не знал что такой комитет существует ...а чем они там все дни занимаются и занимались бы если бы дзюба не отасзмунился...)))и сколько им платят?!
        Блоссия
        Блоссия
        09 июля в 12:11
        А Дзюбу надо официально признать недееспособным и невменяемым. В целях его безопасности.
        SpaM-SARW
        SpaM-SARW ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        09 июля в 12:04, ред.
        Оправдывайтесь сколько в
        лезет. Сколько не оправдывайтесь все знают каков зенит и почем его титулы
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        09 июля в 11:52
          drug01
          drug01
          09 июля в 11:52
          Надо принять решение строже
          particular
          particular
          09 июля в 11:52, ред.
          Бесполезное рассмотрение с напрасными ожиданиями и несущественными выводами... Прозаседавшиеся...
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