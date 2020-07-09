Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке»

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о «Спартаке». Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева.
Напомним, Медведев заявил, что видео из раздевалки клуба, на котором форварда Артём Дзюба имитирует секс со своим партнёром по команде Сердаром Азмуном, демонстрирует будущий исход поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в полуфинале Кубка России.