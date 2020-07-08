РФС обязал «Рубин» выплатить неустойку «Спартаку» за переход С. Бакаева

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08 июля 2020, 19:21

Сегодня, 8 июля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров.

По результатам собрания было принято решение удовлетворить заявление «Спартака» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе полузащитника в казанский клуб.

«Обязать „Рубин“ выплатить „Спартаку“ задолженность по трансферному контракту. Обязать „Рубин“ выплатить „Спартаку“ неустойку, предусмотренную трансферным контрактом», — говорится в сообщении.

Солтмурад Бакаев является воспитанником «Спартака». Зимой этого года он заключил пятилетний контракт с «Рубином».