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РФС обязал «Рубин» выплатить неустойку «Спартаку» за переход С. Бакаева

08 июля 2020, 19:21

Сегодня, 8 июля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров.

По результатам собрания было принято решение удовлетворить заявление «Спартака» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский клуб.

«Обязать „Рубин“ выплатить „Спартаку“ задолженность по трансферному контракту. Обязать „Рубин“ выплатить „Спартаку“ неустойку, предусмотренную трансферным контрактом», — говорится в сообщении.

Солтмурад Бакаев является воспитанником «Спартака». Зимой этого года он заключил пятилетний контракт с «Рубином».

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rubinovyi2
rubinovyi2
08 июля в 21:09
Заплатим завтра,сегодня мелких денег не было..))
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 20:02
Надо заплатить , иначе будут санкции.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 19:50
Снова жалобы катают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 19:28
Федун регламенты знает...
shlomo
shlomo
08 июля в 19:25
Ну да...в Москве юристы лучше
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