С 1 августа стадионы в Москве можно будет заполнить на 50%

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09 июля 2020, 13:17

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте сообщил о смягчении ограничений, наложенных в связи с пандемией коронавируса, которые также касаются футбола.

Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Данное решение вступает в силу с 1 августа.