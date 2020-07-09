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С 1 августа стадионы в Москве можно будет заполнить на 50%

09 июля 2020, 13:17

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте сообщил о смягчении ограничений, наложенных в связи с пандемией коронавируса, которые также касаются футбола.

Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Данное решение вступает в силу с 1 августа.

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RIR68
RIR68
09 июля в 20:07
Бэримор, а что на болоте собаки завыли?
так в прессе опять про Москву напомнили)))


до первого августа ситуация может поменяться в любую сторону.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
09 июля в 19:30
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk ответ Grabovsky (раскрыть)
    09 июля в 19:14
    В сказке "Маленький принц" был такой персонаж, как мудрый правитель. В РФ тоже такие есть
    Grabovsky
    Grabovsky
    09 июля в 17:17
    Так там и так 50 процентов только набирают без ограничений.
    112910415
    112910415
    09 июля в 17:15
    не одобряю и не поддерживаю :
    провоцировать беду не надо бы, рано !
    Igo0rek
    Igo0rek
    09 июля в 16:18
    Наконец-то!
    berda2003
    berda2003
    09 июля в 15:24
    это где-то до локтя?
    beefs
    beefs
    09 июля в 14:45
    это хорошая новость...
    Yurza
    Yurza
    09 июля в 14:19
    В Москве и на 10 процентов стадионы обычно не заполняются.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    09 июля в 14:14
      cska vperiod
      cska vperiod
      09 июля в 14:04
      Это уже всерьёз радует.
      Великолепный
      Великолепный ответ Константин Белых (раскрыть)
      09 июля в 14:03
      Должен начаться 1-2 августа.
      Но клубы просили начать с 10 августа.
      LOpp
      LOpp
      09 июля в 13:58
      а в Питере ВНЕЗАПНО можно будет заполнить на 50% - с 18 июля
      ДАША Д
      ДАША Д
      09 июля в 13:52
      Надо на 40% разрешить, как водку.
      shlomo
      shlomo
      09 июля в 13:45
      Все у нас по отмашке.....а если новая волна, то что это Сабянин возьмет свои слова обратно?....или скажет форс мажор....и почему 50%?...почему не 70 или 80%...если бояться распространения, то и 50 % достаточно, а если в очередной раз ограничить в чем то людей, то это в самый раз.....уже и не смешно и не грустно, а дико раздражает...
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
      09 июля в 13:31
      На Спартак арену не надо. Мало кто ходит.Гыгы.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Roger Young (раскрыть)
      09 июля в 13:29, ред.
      Если кинопрокатчики открыв кинотеатры не будут закупать комедии - народ по-любому пойдёт....на Николича и Тодеско....
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
      09 июля в 13:27
      Чемпионат России по футболу 2020/2021 — 29-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 9-й сезон чемпионата России, который организуется по системе «осень—весна». Чемпионский титул второй год подряд будет защищать доблестная и непобедимая команда «Зенит» из Санкт-Петербурга

      Время проведения 2 августа 2020 — 19 мая 2021
      Roger Young
      Roger Young
      09 июля в 13:26, ред.
      Больше 50% они в Москве и не заполняются. Даже если все ограничения снять.

      В Москве люди не приучены на футбол ходить
      drug01
      drug01
      09 июля в 13:25
      Это хорошо!
      Константин Белых
      Константин Белых
      09 июля в 13:24
      А когда чемпионат новый начинается? Кто нибудь знает?
      Pashok00786
      Pashok00786
      09 июля в 13:23
      я так понимаю для вируса что 50 процетов или 100 значение не имеет ...уже дали полный доступ...
      STVA 1
      STVA 1
      09 июля в 13:20
      Не рановато ли?
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