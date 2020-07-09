С 1 августа стадионы в Москве можно будет заполнить на 50%

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте сообщил о смягчении ограничений, наложенных в связи с пандемией коронавируса, которые также касаются футбола.
Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.
Данное решение вступает в силу с 1 августа.
так в прессе опять про Москву напомнили)))
до первого августа ситуация может поменяться в любую сторону.
так в прессе опять про Москву напомнили)))
до первого августа ситуация может поменяться в любую сторону.
ростов играет молодежкой, оренбургу технари кидают..
динамо 6 больных - играют основой...
масквачам можно всё..
хотя реально заполняют стадионы в маскве на 30-40% даже на еврокубки..
ростов играет молодежкой, оренбургу технари кидают..
динамо 6 больных - играют основой...
масквачам можно всё..
хотя реально заполняют стадионы в маскве на 30-40% даже на еврокубки..
провоцировать беду не надо бы, рано !
провоцировать беду не надо бы, рано !
Я то с дружбанами билеты уже нашёл, но и другие хотят посмотреть на унижение середняка
Я то с дружбанами билеты уже нашёл, но и другие хотят посмотреть на унижение середняка
Но клубы просили начать с 10 августа.
Но клубы просили начать с 10 августа.
Время проведения 2 августа 2020 — 19 мая 2021
Время проведения 2 августа 2020 — 19 мая 2021
В Москве люди не приучены на футбол ходить
В Москве люди не приучены на футбол ходить