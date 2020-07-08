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«Зенит» посвятил победу в РПЛ врачам и волонтерам

08 июля 2020, 12:49

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам после завоевания досрочного чемпионства в РПЛ.

Поздравляю вас с чемпионством «Зенита», это наша вторая победа подряд, а вместе с ней — неповторимые эмоции. Футбол — всегда испытание, победа никогда не дается легко, текущий сезон подтвердил это на 100%. Все мы столкнулись с новой реальностью и научились еще больше ценить дело, которым занимаемся. Мы всегда чувствовали вашу поддержку и знали, что за нами стоят миллионы болельщиков по всей стране. Спасибо за вашу веру в «Зенит», это очень много значит для нас. Верим, что скоро жизнь вернется в привычное русло, а вместе с ней на трибуны вернутся все любители футбола. Но для этого нам нужно одержать еще одну, главную победу, ведь борьба за здоровье людей важнее борьбы на футбольном поле. Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заболевших коронавирусом. За каждой победой стоят люди, благодаря им футбол снова с нами. Мы — команда чемпионов.

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Все комментарии
ALEX26659
ALEX26659 ответ Wolf77785 (раскрыть)
08 июля в 17:16
*красивое* видео ,не убавить не прибавить...
ALEX26659
ALEX26659
08 июля в 17:15
    Союзник противников
    Союзник противников
    08 июля в 16:58
      Wolf77785
      Wolf77785
      08 июля в 14:11
      Красивая речь! не убавить, не прибавить!
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      08 июля в 13:49
      Кому Дзюба посвятил победу, уже всем известно.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ LOpp (раскрыть)
      08 июля в 13:49
      Скорее наблюдают, как за пациентами
      Footbolista
      Footbolista
      08 июля в 13:29, ред.
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ LOpp (раскрыть)
      08 июля в 13:28
      Да все врачи на всей планете болеют за спартак. Ну пока лекарства не примут в заведении с мягкими стенами
      LOpp
      LOpp
      08 июля в 13:25
      от этого врачам легче работать станет?
      или улучшится их финансовое положение?
      или они реже станут заражаться короновирусом?

      глупости подобные посвящения. Тем более давно известно, что все врачи в этой стране болеют за Спартак.
      ошалевший
      ошалевший
      08 июля в 13:20
      сразу после чемпионства артём дзюба на пару с азмуном принесли зениту многомиллионную армию новых лгбт фанатов,теперь виружа после чёрного плевка придётся всглотнуть ещё раз
      Wolverhampton
      Wolverhampton ответ denmig (раскрыть)
      08 июля в 13:20
      хахаха
      dzvinka
      dzvinka
      08 июля в 13:19
      Хорошо, ведь от спасибо врачи не разжиреют, и смогут дальше выполнять свои обязанности.
      Также можно сказать спасибо и простым рядовым гражданам этой страны, с кармана которых были высосаны все эти миллиарды национального достояния. Мне кажется, простого человеческого "спасибо" им будет достаточно.
      Стоит после каждой игры благодарить простой народ, который содержит эти толпы упырей.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      08 июля в 13:18
      Это очень благородно...
      Лиапор
      Лиапор
      08 июля в 13:16
      Лучше бы "Зенит" зарплату Дзюбы на врачей разделил. А Его самого санитаром в ковидарий!
      Бамбихрюк
      Бамбихрюк
      08 июля в 13:14
      Да нахрен врачам ваше спасибо? Баннеры эти на матчах? Заплатите им денег! Выбивают зарплату с боем! А тут «эти» - спасибо вам врачи! Мерзость просто. Гниль!
      andre_can
      andre_can
      08 июля в 13:11
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        08 июля в 13:08
        Миллионы видели эту благодарность от судейского корпуса на полусогнутых, и в раздевалке от Дзюбы, лицемеры.
        Snake Plissken
        Snake Plissken
        08 июля в 13:07
        А - так может так Дзюба показывал победу над коронавирусом?
        particular
        particular
        08 июля в 13:05
        Что за вселенский абсурд посвящения побед, рекордов и чемпионств чему-то или кому-то... Хотите оставить о себе память - помогите материально, ресурсами и влиянием... А одной строкой пытаться попасть в мейнстрим общественной озабоченности - как-то пафосно и вульгарно...
        Бабка за Питер
        Бабка за Питер
        08 июля в 13:01
        Лучше бы они посвятили деньги Газпрома врачам и волонтёрам!
        denmig
        denmig
        08 июля в 13:00
        Zenit_84
        Zenit_84
        08 июля в 12:50
        Врачи достойны победы
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