«Зенит» посвятил победу в РПЛ врачам и волонтерам

Главный тренер «Зенита» обратился к болельщикам после завоевания досрочного чемпионства в РПЛ .

Поздравляю вас с чемпионством «Зенита», это наша вторая победа подряд, а вместе с ней — неповторимые эмоции. Футбол — всегда испытание, победа никогда не дается легко, текущий сезон подтвердил это на 100%. Все мы столкнулись с новой реальностью и научились еще больше ценить дело, которым занимаемся. Мы всегда чувствовали вашу поддержку и знали, что за нами стоят миллионы болельщиков по всей стране. Спасибо за вашу веру в «Зенит», это очень много значит для нас. Верим, что скоро жизнь вернется в привычное русло, а вместе с ней на трибуны вернутся все любители футбола. Но для этого нам нужно одержать еще одну, главную победу, ведь борьба за здоровье людей важнее борьбы на футбольном поле. Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заболевших коронавирусом. За каждой победой стоят люди, благодаря им футбол снова с нами. Мы — команда чемпионов.