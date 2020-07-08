«Зенит» посвятил победу в РПЛ врачам и волонтерам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам после завоевания досрочного чемпионства в РПЛ.
Поздравляю вас с чемпионством «Зенита», это наша вторая победа подряд, а вместе с ней — неповторимые эмоции. Футбол — всегда испытание, победа никогда не дается легко, текущий сезон подтвердил это на 100%. Все мы столкнулись с новой реальностью и научились еще больше ценить дело, которым занимаемся. Мы всегда чувствовали вашу поддержку и знали, что за нами стоят миллионы болельщиков по всей стране. Спасибо за вашу веру в «Зенит», это очень много значит для нас. Верим, что скоро жизнь вернется в привычное русло, а вместе с ней на трибуны вернутся все любители футбола. Но для этого нам нужно одержать еще одну, главную победу, ведь борьба за здоровье людей важнее борьбы на футбольном поле. Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заболевших коронавирусом. За каждой победой стоят люди, благодаря им футбол снова с нами. Мы — команда чемпионов.
Наша победа — это посвящение всем врачам и медицинским работникам, которые героически сражаются за здоровье людей. Все мы — одна большая команда чемпионов! #МыКоманда pic.twitter.com/X4w86PyJ6s— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020
или улучшится их финансовое положение?
или они реже станут заражаться короновирусом?
глупости подобные посвящения. Тем более давно известно, что все врачи в этой стране болеют за Спартак.
или улучшится их финансовое положение?
или они реже станут заражаться короновирусом?
глупости подобные посвящения. Тем более давно известно, что все врачи в этой стране болеют за Спартак.
Также можно сказать спасибо и простым рядовым гражданам этой страны, с кармана которых были высосаны все эти миллиарды национального достояния. Мне кажется, простого человеческого "спасибо" им будет достаточно.
Стоит после каждой игры благодарить простой народ, который содержит эти толпы упырей.
Также можно сказать спасибо и простым рядовым гражданам этой страны, с кармана которых были высосаны все эти миллиарды национального достояния. Мне кажется, простого человеческого "спасибо" им будет достаточно.
Стоит после каждой игры благодарить простой народ, который содержит эти толпы упырей.