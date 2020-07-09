Твиттер «Зенита» указал, что «Ростов» ошибся с фотографией новичка

«Ростов» анонсировал трансфер полузащитника «Токио» и сборной Японии Кенто Хашимото, но по ошибке сопроводил новость фотографией нападающего «Вердера» Юя Осако.
На это указал официальный японский «твиттер» «Зенита».
«Ростов» анонсировал трансфер полузащитника «Токио» и сборной Японии Кенто Хашимото, но по ошибке сопроводил новость фотографией нападающего «Вердера» Юя Осако.
На это указал официальный японский «твиттер» «Зенита».
Хашимото
...и впрямь ошиблись....
...а может просто Осака объявляет о переходе Хашимото.....может же он в Вердере порадоваться за соотечественника...
Хашимото
...и впрямь ошиблись....
...а может просто Осака объявляет о переходе Хашимото.....может же он в Вердере порадоваться за соотечественника...
Волосы черные (если не крашены), глаз охотника- прищурен, рост метр в кепке и прыжке.
Так что тут могли ошибиться и ростовские, и питерские, и соккеровские...
Волосы черные (если не крашены), глаз охотника- прищурен, рост метр в кепке и прыжке.
Так что тут могли ошибиться и ростовские, и питерские, и соккеровские...
На фотографии Осака очень рад за Хашимото. Потому что он будет играть в Ростове.
На фотографии Осака очень рад за Хашимото. Потому что он будет играть в Ростове.