ГлавнаяНовости

Твиттер «Зенита» указал, что «Ростов» ошибся с фотографией новичка

09 июля 2020, 06:51

«Ростов» анонсировал трансфер полузащитника «Токио» и сборной Японии Кенто Хашимото, но по ошибке сопроводил новость фотографией нападающего «Вердера» Юя Осако.

На это указал официальный японский «твиттер» «Зенита».

Твиттер «Зенита» указал, что «Ростов» ошибся с фотографией новичка

Все новости
Гаич сфотографировался на красно-синем танке
Вчера, 21:07 ФотоКомментарии15
ОфициальноГаич будет выступать за ЦСКА под номером 21
Вчера, 20:50 Комментарии12
Официально«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба
04 августа Комментарии22
РФС пригласил на беседу Юрана по поводу его слов о «Химках» и «Спартаке»
04 августа Комментарии18
Мама Кокорина показала детские фото сына в форме «Спартака»
03 августа ВидеоКомментарии32
Российские команды выступают против появления фарм-клубов
03 августа Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Слайш
Слайш
09 июля в 13:30
азиаты на одно лицо все (кроме Джеки Чана), не грех ошибиться )
dzvinka
dzvinka
09 июля в 11:00
112910415
112910415
09 июля в 09:09
есть что-то общее ..
порт
порт ответ Аксинья (раскрыть)
09 июля в 08:58
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 июля в 07:48, ред.
    Осака...

    Хашимото


    ...и впрямь ошиблись....
    ...а может просто Осака объявляет о переходе Хашимото.....может же он в Вердере порадоваться за соотечественника...
    Аксинья
    Аксинья
    09 июля в 07:46
    Не все ли ровно - они все на одно лицо)) Ну а Зениту как всегда нужно сунуться))
    andre_can
    andre_can ответ Legend 6 (раскрыть)
    09 июля в 07:45
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 июля в 07:34
      Да эти азиаты сами себя не различают, наверно ;)
      Волосы черные (если не крашены), глаз охотника- прищурен, рост метр в кепке и прыжке.
      Так что тут могли ошибиться и ростовские, и питерские, и соккеровские...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      09 июля в 07:30
      Азмунозависимые пусть лучше разберуться где играть свадьбу иранца и дерева
      Mekrash
      Mekrash
      09 июля в 07:08
      Да какая разница, тут только востоковед отличит.
      Legend 6
      Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
      09 июля в 07:05
      А я думал это кореец Кон Чен Ый)))но видимо перепутал
      Legend 6
      Legend 6
      09 июля в 07:04
      Что за глупцы в Зените?
      На фотографии Осака очень рад за Хашимото. Потому что он будет играть в Ростове.
      LOpp
      LOpp
      09 июля в 07:02
      На фото вообще кореец Сон Хын-Мин из Тоттенхэма
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
      09 июля в 07:01
      Чем ответит на это твиттер Спартака из Гондураса ?
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 июля в 06:53
      они не со зла)))
      Prichal
      Prichal
      09 июля в 06:52
      Такое бывает с такими клубами.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100