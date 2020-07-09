Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

«Зенит» продолжает праздновать завоевание чемпионства.
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Ранее Дзюба спел «Голубую луну» во время празднования чемпионства «Зенита».
Вот тебе и имидж......
Вот тебе и имидж......
А так..Империя Зла, что с нас возьмешь:(
А так..Империя Зла, что с нас возьмешь:(
дзюба в парике..........
дзюба спел "голубую луну"..........
что дальше?
дзюба в парике..........
дзюба спел "голубую луну"..........
что дальше?