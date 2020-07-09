ГлавнаяНовости

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

09 июля 2020, 12:22

«Зенит» продолжает праздновать завоевание чемпионства.

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.

Ранее Дзюба спел «Голубую луну» во время празднования чемпионства «Зенита».

Все новости
Гаич сфотографировался на красно-синем танке
Вчера, 21:07 ФотоКомментарии15
ОфициальноГаич будет выступать за ЦСКА под номером 21
Вчера, 20:50 Комментарии12
Официально«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба
04 августа Комментарии22
РФС пригласил на беседу Юрана по поводу его слов о «Химках» и «Спартаке»
04 августа Комментарии18
Мама Кокорина показала детские фото сына в форме «Спартака»
03 августа ВидеоКомментарии32
Российские команды выступают против появления фарм-клубов
03 августа Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
09 июля в 18:26
Видео с набережной прикольней у него.
xwmmbubp7uw4
xwmmbubp7uw4
09 июля в 16:11
Нипадеццки что-то полено рассидорилось
Игорь Волков
Игорь Волков
09 июля в 15:28
Иранский жених
Байкал-38
Байкал-38
09 июля в 14:31
История взаимоотношении Дзюбы с Азмуном затмила чемпионство Зенита!
Вот тебе и имидж......
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июля в 14:15
Дзюба ну хватит уже позориться
iri13
iri13 ответ makkie (раскрыть)
09 июля в 13:57
..а в чем проблема то..не комментируйте.
А так..Империя Зла, что с нас возьмешь:(
andromend
andromend
09 июля в 13:34
В Зените их хорошо кормят.Вот только чем!? Полная неадекватка,которую все хотят выдать за юмор. Зениту надо отреагировать, иначе скандала не избежать.Дзюбу на стройки народного хозяйства.И срочно.
Baggio R.
Baggio R. ответ sihafazatron (раскрыть)
09 июля в 13:25
Одни попадают в анналы истории, другие — просто в аналы)
makkie
makkie
09 июля в 13:16
Эти зашквары уже даже комментировать не хочется)
sihafazatron
sihafazatron
09 июля в 13:08
дзюба изобразил секс с Азмуном.....
дзюба в парике..........
дзюба спел "голубую луну"..........
что дальше?
mihaluch
mihaluch
09 июля в 12:54
В цирке появилась новая порода клоунов в голубых париках Дзюбы.
Legend 6
Legend 6
09 июля в 12:27
Когда он собирается ехать в Иран, знакомиться с родителями невесты?
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 12:23
И это хорошо))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100