Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

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09 июля 2020, 12:22

«Зенит» продолжает праздновать завоевание чемпионства.

Нападающий питерского клуба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.

Ранее Дзюба спел «Голубую луну» во время празднования чемпионства «Зенита».