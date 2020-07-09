Влашич: «ЦСКА было важно победить „Оренбург“ ради Ганчаренко»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Непростая игра, искусственный газон, 32-градусная жара. Нам было сложно, особенно в первом тайме — соперник очень хорошо оборонялся. Когда мы открыли счет, «Оренбург» пошел вперед, чтобы забить ответный гол. Но мы доказали, что лучше, и забили еще три. Рад, что мы выиграли матч, нужно продолжать в том же духе.

Конечно, было важно победить ради Ганчаренко. Все знают, что произошло у него в семье. Это тяжело для него в личном плане, но мы тоже семья, мы вместе.