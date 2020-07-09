Влашич: «ЦСКА было важно победить „Оренбург“ ради Ганчаренко»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата России.
Непростая игра, искусственный газон, 32-градусная жара. Нам было сложно, особенно в первом тайме — соперник очень хорошо оборонялся. Когда мы открыли счет, «Оренбург» пошел вперед, чтобы забить ответный гол. Но мы доказали, что лучше, и забили еще три. Рад, что мы выиграли матч, нужно продолжать в том же духе.
Конечно, было важно победить ради Ганчаренко. Все знают, что произошло у него в семье. Это тяжело для него в личном плане, но мы тоже семья, мы вместе.
Это рекорд среди российских клубов.
Ну а где в ЛЧ или ЛЕ покажут оставшиеся матчи.
Это рекорд среди российских клубов.
Ну а где в ЛЧ или ЛЕ покажут оставшиеся матчи.
Футбольный клуб «Зенит» вернулся к тренировкам на своей базе в Удельном парке в Петербурге. Как сообщает 15 мая «Спорт
Экспресс».
На ДВЕ недели раньше чем разрешили ЦСКА Знать бы нужно.
Футбольный клуб «Зенит» вернулся к тренировкам на своей базе в Удельном парке в Петербурге. Как сообщает 15 мая «Спорт
Экспресс».
На ДВЕ недели раньше чем разрешили ЦСКА Знать бы нужно.
После дубля спартаку опять забил
И снова получил приз лучшего игрока.
После дубля спартаку опять забил
И снова получил приз лучшего игрока.
зениту в кабинетах разрешили после самоизоляции на ДВЕ недели раньше начать тренировки чем ЦСКА. Вот от этого и такой счёт на табло. Лишние две недели тренировок сказались на игре.
зениту в кабинетах разрешили после самоизоляции на ДВЕ недели раньше начать тренировки чем ЦСКА. Вот от этого и такой счёт на табло. Лишние две недели тренировок сказались на игре.
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Довели мужЫка до нервенного срыва...