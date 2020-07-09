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Влашич: «ЦСКА было важно победить „Оренбург“ ради Ганчаренко»

09 июля 2020, 17:45
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 4Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Непростая игра, искусственный газон, 32-градусная жара. Нам было сложно, особенно в первом тайме — соперник очень хорошо оборонялся. Когда мы открыли счет, «Оренбург» пошел вперед, чтобы забить ответный гол. Но мы доказали, что лучше, и забили еще три. Рад, что мы выиграли матч, нужно продолжать в том же духе.

Конечно, было важно победить ради Ганчаренко. Все знают, что произошло у него в семье. Это тяжело для него в личном плане, но мы тоже семья, мы вместе.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
10 июля в 15:50
Теперь Леню толстопузого натяните..ради нас,ваших болел..
Террпсихора
Террпсихора ответ Yurza (раскрыть)
09 июля в 21:57
Главное седьмую обыграли!
Red blu
Red blu
09 июля в 21:13
Что ни говори важная победа и важные три очка. Со всех точек зрения. Сейчас каждое очко на вес золота, осталось играть всего три тура.
oFANATo
oFANATo ответ Ноющий модераторам (раскрыть)
09 июля в 21:07
Против лома нет приема если нет другого лома.. Ахахаха.
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам ответ oFANATo (раскрыть)
09 июля в 20:55
blitz резервный аккаунт, чтобы сильно не минусовали? Ахахахахаха.
oFANATo
oFANATo ответ Ноющий модераторам (раскрыть)
09 июля в 20:35
Меньше слушай Миллера с Медведевым.....
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам ответ oFANATo (раскрыть)
09 июля в 20:24
Меньше читай бредятину журналюгов из непроверенных источников.
oFANATo
oFANATo
09 июля в 20:23, ред.
Победа ЦСКА над Оренбургом гарантировала участие ЦСКА в Еврокубках уже в 19-ый раз подряд.
Это рекорд среди российских клубов.
Ну а где в ЛЧ или ЛЕ покажут оставшиеся матчи.
oFANATo
oFANATo ответ Эльмот (раскрыть)
09 июля в 20:06, ред.
«Зенит» начал тренировки в Удельном парке
Футбольный клуб «Зенит» вернулся к тренировкам на своей базе в Удельном парке в Петербурге. Как сообщает 15 мая «Спорт
Экспресс».
На ДВЕ недели раньше чем разрешили ЦСКА Знать бы нужно.
Эльмот
Эльмот ответ oFANATo (раскрыть)
09 июля в 19:39
Да ЦСКА начал тренеровки 1-го июня, а Зенит 3-го.Знать бы нужно.
Yurza
Yurza
09 июля в 19:33
Последнюю команду чемпионата обыгрвать и так этому радоваться. Первую сначала обыграйте.
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 18:57
ради это глупо))
oFANATo
oFANATo
09 июля в 18:56
Никола молодец.
После дубля спартаку опять забил
И снова получил приз лучшего игрока.
oFANATo
oFANATo
09 июля в 18:54
Yurzа, Учи матчасть.
зениту в кабинетах разрешили после самоизоляции на ДВЕ недели раньше начать тренировки чем ЦСКА. Вот от этого и такой счёт на табло. Лишние две недели тренировок сказались на игре.
mihaluch
mihaluch
09 июля в 18:40
Пример для Урала не хороший
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 18:40
Все победы важны.
Yurza
Yurza
09 июля в 18:28
На своем поле не было ни жары, ни искусственного поля, а проиграли Зениту с разгромным счетом. Значит, это всё не так важно. Просто дело в сопернике.
Brigar
Brigar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 июля в 18:25
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    09 июля в 18:22
    Неужели Газпрому и Миллеру лично не стыдно содержать команду играющую летом на резиновом поле? Положить газон стоит примерно недельная зарплата Малкома. Стыдоба!!! г-н Дюков, до каких пор будете допускать нищету газпромовскую до РПЛ, если у них даже поля нет?
    мангo
    мангo
    09 июля в 18:22
    Игроки вытягивают картофельные корни
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 18:07
    С Зенитом надо было играть за тренера, а не с его младшим братом.
    Довели мужЫка до нервенного срыва...
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    09 июля в 17:56
    Раненого Оренбурга победить любой может.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    09 июля в 17:54
    У Николы слова не расходятся с делом. Ответственный человек..
    Kverkfjoll
    Kverkfjoll
    09 июля в 17:52
    А проиграть Зениту с таким же счетом было для кого сделано?
    beefs
    beefs
    09 июля в 17:49
    причем здесь Гончаренко, футбол есть футбол...
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